Giriş Tarihi: 04.06.2023 14:52
Güncelleme Tarihi: 04.06.2023
14:59
Melis Sütşurup eşi Mustafa Sandal ile evliliklerinin 1. yıldönümünü kutladı! "Sen benim kıymetlim, hayat neşemsin"
Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de biten ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, aradığı aşkı Melis Sütşurup'ta buldu. Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, Marmaris'te gerçekleşen düğünle de muradına ermişti. Son olarak Melis Sütşurup eşi Mustafa Sandal ile evliliklerinin 1. yıldönümü romantik sözlerle kutladı.