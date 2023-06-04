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Haberler Galeri Melis Sütşurup eşi Mustafa Sandal ile evliliklerinin 1. yıldönümünü kutladı! "Sen benim kıymetlim, hayat neşemsin"
Giriş Tarihi: 04.06.2023 14:52 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 14:59

Melis Sütşurup eşi Mustafa Sandal ile evliliklerinin 1. yıldönümünü kutladı! "Sen benim kıymetlim, hayat neşemsin"

Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de biten ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, aradığı aşkı Melis Sütşurup'ta buldu. Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, Marmaris'te gerçekleşen düğünle de muradına ermişti. Son olarak Melis Sütşurup eşi Mustafa Sandal ile evliliklerinin 1. yıldönümü romantik sözlerle kutladı.

Melis Sütşurup eşi Mustafa Sandal ile evliliklerinin 1. yıldönümünü kutladı! Sen benim kıymetlim, hayat neşemsin

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 2018 yılında iki çocuğunun annesi Sırp şarkıcı Emina Jahovic'ten boşanmıştı. Ünlü şarkıcı ardından Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, geçtiğimiz şubat ayında aile arasında düzenlenen nişanla evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Melis Sütşurup eşi Mustafa Sandal ile evliliklerinin 1. yıldönümünü kutladı! Sen benim kıymetlim, hayat neşemsin

Sandal, Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmuştu.

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Melis Sütşurup eşi Mustafa Sandal ile evliliklerinin 1. yıldönümünü kutladı! Sen benim kıymetlim, hayat neşemsin

Çifte kumrular 3 Haziran'da Roma'da kıyılan nikah nikah sonrasında 11 Haziran'da da Marmaris'te düğün yapmıştı.

Melis Sütşurup eşi Mustafa Sandal ile evliliklerinin 1. yıldönümünü kutladı! Sen benim kıymetlim, hayat neşemsin

Mutlulukları gözlerinden okunan çift, baş başa tatil için geçtiğimiz günlerde Paris'i seçmişti. Ünlü çift, sonbaharda iyice romantikleşen şehirde liseli âşıklar gibi gezmişti.

Melis Sütşurup eşi Mustafa Sandal ile evliliklerinin 1. yıldönümünü kutladı! Sen benim kıymetlim, hayat neşemsin

Son olarak Melis Sütşurup eşi Mustafa Sandal ile evliliklerinin 1. yıldönümünü sosyal medya hesabından yapttığı romantik paylaşımla kutladı.

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