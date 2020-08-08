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Haberler Galeri Melisa Şenolsun’dan yeni bir hamle geldi! Sosyal medya paylaşımı yaparak Umut Evirgen’le olan aşkını ilan etmişti!

’dan yeni bir hamle geldi! paylaşımı yaparak ’le olan aşkını ilan etmişti!

ile 'in aşk yaşadıklarına dair çıkan haberler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 'ün Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Melisa Şenolsun, hesabından sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etti. 23 yaşındaki oyuncu Melisa Şenolsun, 3,5 yıl aşk yaşadığı Mehmet Ozan Dolunay'dan ayrıldıktan 1 buçuk sene sonra Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi 31 yaşındaki Umut Evirgen'le aşk yaşamaya başladı. Aşkını ilan eden güzel oyuncudan ilginç bir hamle geldi. Aşkıyla kısa sürede gündem olan oyuncu paylaşımını yayından kaldırdı.

Giriş Tarihi: 08.08.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 14:36
Melisa Şenolsun’dan yeni bir hamle geldi! Sosyal medya paylaşımı yaparak Umut Evirgen’le olan aşkını ilan etmişti!

ile 'in aşk yaşadıklarına dair çıkan haberler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 'ün Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Melisa Şenolsun, hesabından sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etti. 23 yaşındaki oyuncu Melisa Şenolsun, 3,5 yıl aşk yaşadığı Mehmet Ozan Dolunay'dan ayrıldıktan 1 buçuk sene sonra Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi 31 yaşındaki Umut Evirgen'le aşk yaşamaya başladı. Aşkını ilan eden güzel oyuncudan ilginç bir hamle geldi. Aşkıyla kısa sürede gündem olan oyuncu paylaşımını yayından kaldırdı.

Melisa Şenolsun’dan yeni bir hamle geldi! Sosyal medya paylaşımı yaparak Umut Evirgen’le olan aşkını ilan etmişti!

'ün ile aşk yaşamaya başlayan , hesabından sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etti.

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Melisa Şenolsun’dan yeni bir hamle geldi! Sosyal medya paylaşımı yaparak Umut Evirgen’le olan aşkını ilan etmişti!

Ancak Şenolsun paylaşımının gündem olmasıyla fotoğrafı .

Melisa Şenolsun’dan yeni bir hamle geldi! Sosyal medya paylaşımı yaparak Umut Evirgen’le olan aşkını ilan etmişti!

23 yaşındaki oyuncu , 3,5 yıl aşk yaşadığı Mehmet Ozan Dolunay'dan ayrıldıktan 1 buçuk sene sonra 'ün 31 yaşındaki 'le aşk yaşamaya başladı.

Melisa Şenolsun’dan yeni bir hamle geldi! Sosyal medya paylaşımı yaparak Umut Evirgen’le olan aşkını ilan etmişti!

Aşkını ilan eden güzel oyuncudan ilginç bir hamle geldi.

Melisa Şenolsun’dan yeni bir hamle geldi! Sosyal medya paylaşımı yaparak Umut Evirgen’le olan aşkını ilan etmişti!

FOTOĞRAFINI ANINDA SİLDİ

Kurban Bayramı'ndan önce yakınlaşan çift, bayramı da 'in Kuzey Ege'deki evinde geçirdi. İlişkileri yeni başlayan çiftten , Umut Evirgen ile iki fotoğrafını hesabında paylaştı.

Melisa Şenolsun’dan yeni bir hamle geldi! Sosyal medya paylaşımı yaparak Umut Evirgen’le olan aşkını ilan etmişti!

Aşkıyla kısa sürede gündem olan oyuncu paylaşımını yayından kaldırdı.

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