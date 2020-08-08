Melisa Şenolsun’dan yeni bir hamle geldi! Sosyal medya paylaşımı yaparak Umut Evirgen’le olan aşkını ilan etmişti!

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen'in aşk yaşadıklarına dair çıkan haberler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etti. 23 yaşındaki oyuncu Melisa Şenolsun, 3,5 yıl aşk yaşadığı Mehmet Ozan Dolunay'dan ayrıldıktan 1 buçuk sene sonra Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi 31 yaşındaki Umut Evirgen'le aşk yaşamaya başladı. Aşkını ilan eden güzel oyuncudan ilginç bir hamle geldi. Aşkıyla kısa sürede gündem olan oyuncu paylaşımını yayından kaldırdı.