Merak edilen gerçekleri tek tek anlattı! Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş yıllar sonra ilk kez konuştu! “Alişan’ın bize gölgesi bile yeter ama…”

Çocuklarınız nasıl?

Çok eksik ve acılı kaldılar. Çocuklarım maalesef babalarının entübe edildiğini, annelerinin o fotoğraflarını, hepsini internetten öğrendi ve bu onlarda büyük travma yarattı. Küçük kızım, Selçuk'u kaybettiğimizde 7 yaşındaydı ve bana bir gün dedi ki "Babamı en az ben gördüm, en az benim fotoğrafım ve en az benim anım var." Biz eşimi bayramda kaybettik. O yüzden artık ne benim, ne de çocuklarımın bayramı var. Özellikle okullarda olan etkinlikler beni çok üzüyor çünkü bir tek kızlarımın babası olmuyor.