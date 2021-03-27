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Merve Boluğur dekoltesini açınca olanlar oldu! Oyuncu Merve Boluğur'dan sevgilisi ile yeni poz...
Murat Dalkılıç ile iki yıllık evliliklerini sonlandırdıktan sonra Burak Dayı ile sevgili olan oyuncunun ilişkisi kısa sürmüştü. Yeni sevgilisiyle geçtiğimiz günlerde paylaşım yapan 33 yaşındaki Boluğur'un gizemli sevgilisinin Şişli'de bir kafe işleten Meriç Kırdan olduğu ortaya çıkmıştı. Son olarak yeni imajı ile boy gösteren Merve Boluğur'dan sevgilisi ile yeni paylaşım geldi. Cesur göğüs dekoltesi ile poz veren Merve Boluğur yüzünü gizlediği aşkı ile pozuna "Sokağa bu kadar seksi çıkamazsın ya!" notunu düştü.
Giriş Tarihi: 27.03.2021
14:00
Güncelleme Tarihi: 27.03.2021
14:04
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