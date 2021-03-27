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dekoltesini açınca olanlar oldu! Oyuncu Merve Boluğur'dan sevgilisi ile yeni poz...

ile iki yıllık evliliklerini sonlandırdıktan sonra ile sevgili olan oyuncunun ilişkisi kısa sürmüştü. Yeni sevgilisiyle geçtiğimiz günlerde paylaşım yapan 33 yaşındaki Boluğur'un gizemli sevgilisinin 'de bir kafe işleten olduğu ortaya çıkmıştı. Son olarak yeni imajı ile boy gösteren 'dan sevgilisi ile yeni paylaşım geldi. Cesur göğüs dekoltesi ile poz veren Merve Boluğur yüzünü gizlediği aşkı ile pozuna "Sokağa bu kadar seksi çıkamazsın ya!" notunu düştü.

Giriş Tarihi: 27.03.2021 14:00 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 14:04
Merve Boluğur dekoltesini açınca olanlar oldu! Oyuncu Merve Boluğur'dan sevgilisi ile yeni poz...

ile iki yıllık evliliklerini sonlandırdıktan sonra ile sevgili olan oyuncunun ilişkisi kısa sürmüştü.

Merve Boluğur dekoltesini açınca olanlar oldu! Oyuncu Merve Boluğur'dan sevgilisi ile yeni poz...

Yeni sevgilisiyle geçtiğimiz günlerde paylaşım yapan 33 yaşındaki Boluğur'un gizemli sevgilisinin 'de bir kafe işleten olduğu ortaya çıkmıştı.

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Merve Boluğur dekoltesini açınca olanlar oldu! Oyuncu Merve Boluğur'dan sevgilisi ile yeni poz...

Son olarak yeni imajı ile boy gösteren 'dan sevgilisi ile yeni paylaşım geldi.

Merve Boluğur dekoltesini açınca olanlar oldu! Oyuncu Merve Boluğur'dan sevgilisi ile yeni poz...

Saçlarını kestiren 'un, 'Yenilik, kısa saçlar' notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Merve Boluğur dekoltesini açınca olanlar oldu! Oyuncu Merve Boluğur'dan sevgilisi ile yeni poz...

Cesur göğüs dekoltesi ile poz veren yüzünü gizlediği aşkı ile pozuna "Sokağa bu kadar seksi çıkamazsın ya!" notunu düştü.

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