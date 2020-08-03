Merve Boluğur havuzdan çıktı sevgilisine sarıldı! Merve Boluğur ile sevgilisi Burak Dayı'dan paylaşım!

Yeni bir aşka yelken açan Merve Boluğursosyal medya paylaşımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Merve Boluğur'un yaz aşkıBurak Dayı'nın güzel oyuncunun büyük bir hayranı olduğu ortaya çıkmıştı. Hayranı ile aşk yaşamaya başlayan Merve Boluğur sevgilisi ile paylaşım yapmaya doymuyor. Merve Boluğur son olarak sevgilisine sarıldıı paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Merve Boluğur havuz başında sevgilisi Burak Dayı'ya sarıldığı fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Merve Boluğur'nun sevgilisiyle paylaşımına 'nispet yapıyor' yorumları geldi. İşte Merve Boluğur'un sevgilisiyle aşk pozu...
Giriş Tarihi: 03.08.2020
17:17
Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
17:22
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