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Haberler Galeri Merve Boluğur havuzdan çıktı sevgilisine sarıldı! Merve Boluğur ile sevgilisi Burak Dayı'dan paylaşım!

havuzdan çıktı sevgilisine sarıldı! Merve Boluğur ile sevgilisi 'dan paylaşım!

Yeni bir aşka yelken açan paylaşımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Merve Boluğur'un 'nın güzel oyuncunun büyük bir hayranı olduğu ortaya çıkmıştı. Hayranı ile aşk yaşamaya başlayan ile paylaşım yapmaya doymuyor. Merve Boluğur son olarak sevgilisine sarıldıı paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Merve Boluğur havuz başında sevgilisi Burak Dayı'ya sarıldığı fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Merve Boluğur'nun sevgilisiyle paylaşımına 'nispet yapıyor' yorumları geldi. İşte Merve Boluğur'un sevgilisiyle ...

Giriş Tarihi: 03.08.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 17:22
Merve Boluğur havuzdan çıktı sevgilisine sarıldı! Merve Boluğur ile sevgilisi Burak Dayı'dan paylaşım!

Yeni bir aşka yelken açan paylaşımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Merve Boluğur'un 'nın güzel oyuncunun büyük bir hayranı olduğu ortaya çıkmıştı.

Merve Boluğur havuzdan çıktı sevgilisine sarıldı! Merve Boluğur ile sevgilisi Burak Dayı'dan paylaşım!

Hayranı ile aşk yaşamaya başlayan sevgilisi ile paylaşım yapmaya doymuyor.

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Merve Boluğur havuzdan çıktı sevgilisine sarıldı! Merve Boluğur ile sevgilisi Burak Dayı'dan paylaşım!

son olarak sevgilisine sarıldıı paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Merve Boluğur havuzdan çıktı sevgilisine sarıldı! Merve Boluğur ile sevgilisi Burak Dayı'dan paylaşım!

havuz başında sevgilisi 'ya sarıldığı fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Merve Boluğur havuzdan çıktı sevgilisine sarıldı! Merve Boluğur ile sevgilisi Burak Dayı'dan paylaşım!

'nun sevgilisiyle paylaşımına 'nispet yapıyor' yorumları geldi.

Merve Boluğur havuzdan çıktı sevgilisine sarıldı! Merve Boluğur ile sevgilisi Burak Dayı'dan paylaşım!

İşte 'un sevgilisiyle ...

Merve Boluğur havuzdan çıktı sevgilisine sarıldı! Merve Boluğur ile sevgilisi Burak Dayı'dan paylaşım!

geçtiğimiz günlerde yatak pozuyla olay yaratmıştı...

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