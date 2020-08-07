Merve Boluğur kendi kendine 'taş gibiyim' yakıştırması yaptı sosyal medya coştu! İşte Merve Boluğur'un olay pozu!

Herkes onu Acemi Cadı ile tanıdı. Sonrasından yer aldığı projeler ile dişiliğini ön plana çıkaran Merve Boluğur Murat Dalkılıç'tan boşandıktan uzun süre sonra kalbini yeni bir aşka açtı. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Merve Boluğur aşık olduğu hayranı Burak Dayı ile şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor. Sosyal medyadan ardı ardına gelen paylaşımlarla gündem olan Merve Boluğur adeta coştu. Verdiği cesur pozlarla güzelliğine güvendiğini gözler önüne seren Merve Boluğur son paylaşımına yaptığı yorum ile yine olay yarattı. Merve Boluğur verdiği poza "Taşın üstüne taş oturdu" şeklinde yorum yapınca sosyal medyayı coşturdu...