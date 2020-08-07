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Haberler Galeri Merve Boluğur kendi kendine 'taş gibiyim' yakıştırması yaptı sosyal medya coştu! İşte Merve Boluğur'un olay pozu!

kendi kendine 'taş gibiyim' yakıştırması yaptı coştu! İşte !

Herkes onu Acemi Cadı ile tanıdı. Sonrasından yer aldığı projeler ile dişiliğini ön plana çıkaran 'tan boşandıktan uzun süre sonra kalbini yeni bir aşka açtı. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Merve Boluğur aşık olduğu hayranı ile şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor. Sosyal medyadan ardı ardına gelen paylaşımlarla gündem olan Merve Boluğur adeta coştu. Verdiği cesur pozlarla güzelliğine güvendiğini gözler önüne seren Merve Boluğur son paylaşımına yaptığı yorum ile yine olay yarattı. Merve Boluğur verdiği poza "Taşın üstüne taş oturdu" şeklinde yorum yapınca sosyal medyayı coşturdu...

Giriş Tarihi: 07.08.2020 13:24 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 13:27
Merve Boluğur kendi kendine 'taş gibiyim' yakıştırması yaptı sosyal medya coştu! İşte Merve Boluğur'un olay pozu!

Herkes onu Acemi Cadı ile tanıdı. Sonrasından yer aldığı projeler ile dişiliğini ön plana çıkaran 'tan boşandıktan uzun süre sonra kalbini yeni bir aşka açtı.

Merve Boluğur kendi kendine 'taş gibiyim' yakıştırması yaptı sosyal medya coştu! İşte Merve Boluğur'un olay pozu!

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan aşık olduğu hayranı ile şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor.

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Merve Boluğur kendi kendine 'taş gibiyim' yakıştırması yaptı sosyal medya coştu! İşte Merve Boluğur'un olay pozu!

Sosyal medyadan ardı ardına gelen paylaşımlarla gündem olan adeta coştu.

Merve Boluğur kendi kendine 'taş gibiyim' yakıştırması yaptı sosyal medya coştu! İşte Merve Boluğur'un olay pozu!

Verdiği cesur pozlarla güzelliğine güvendiğini gözler önüne seren son paylaşımına yaptığı yorum ile yine olay yarattı.

Merve Boluğur kendi kendine 'taş gibiyim' yakıştırması yaptı sosyal medya coştu! İşte Merve Boluğur'un olay pozu!

verdiği poza "Taşın üstüne taş oturdu" şeklinde yorum yapınca sosyal medyayı coşturdu...

Merve Boluğur kendi kendine 'taş gibiyim' yakıştırması yaptı sosyal medya coştu! İşte Merve Boluğur'un olay pozu!

, yakın arkadaşının "Hep böyle oturursun zaten" yorumuna "Taşın üstüne taş oturdu" şeklinde verdiği esprili yanıtla gündeme geldi.

Merve Boluğur kendi kendine 'taş gibiyim' yakıştırması yaptı sosyal medya coştu! İşte Merve Boluğur'un olay pozu!

Aradığı aşkı sanat direktörü 'da bulan , geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile yeni pozunu yayınlamıştı.

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