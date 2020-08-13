Merve Boluğur’dan bomba itiraf! Sevgilisi Burak Dayı ile bakın nasıl tanışmış!

Sosyal medya paylaşımlarıyla yaza damga vuran Merve Boluğur, sevgilisi Burak Dayı ile ilgili bir itirafta bulundu. Sevgilisiyle sosyal medyadan tanıştıklarını söyleyen Boluğur, sevgilisi Burak Dayı'nın ne iş yaptığını ise söylemedi. Merve Boluğur sevgilisiyle ilgili "Sosyal medyada beni uzun zamandır takip ediyordu. Bana sevgisi, saygısı ve emeği olan biriydi" dedi. Neşeli tavırları ile dikkat çeken Merve Boluğur " Tanınmayan bir sevgilim olduğunu söylemiştim. Özel hayatımız hakkında pek konuşmak istemiyorum."