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Haberler Galeri Merve Boluğur’dan bomba itiraf! Sevgilisi Burak Dayı ile bakın nasıl tanışmış!

’dan bomba itiraf! Sevgilisi ile bakın nasıl tanışmış!

paylaşımlarıyla yaza damga vuran , sevgilisi ile ilgili bir itirafta bulundu. Sevgilisiyle sosyal medyadan tanıştıklarını söyleyen Boluğur, sevgilisi Burak Dayı'nın ne iş yaptığını ise söylemedi. Merve Boluğur sevgilisiyle ilgili "Sosyal medyada beni uzun zamandır takip ediyordu. Bana sevgisi, saygısı ve emeği olan biriydi" dedi. Neşeli tavırları ile dikkat çeken Merve Boluğur " Tanınmayan bir sevgilim olduğunu söylemiştim. Özel hayatımız hakkında pek konuşmak istemiyorum."

Giriş Tarihi: 13.08.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 10:11
Merve Boluğur’dan bomba itiraf! Sevgilisi Burak Dayı ile bakın nasıl tanışmış!

paylaşımlarıyla yaza damga vuran , sevgilisi ile ilgili bir itirafta bulundu. Sevgilisiyle sosyal medyadan tanıştıklarını söyleyen Boluğur, sevgilisi Burak Dayı'nın ne iş yaptığını ise söylemedi. Merve Boluğur sevgilisiyle ilgili "Sosyal medyada beni uzun zamandır takip ediyordu. Bana sevgisi, saygısı ve emeği olan biriydi" dedi. Neşeli tavırları ile dikkat çeken Merve Boluğur " Tanınmayan bir sevgilim olduğunu söylemiştim. Özel hayatımız hakkında pek konuşmak istemiyorum."

Merve Boluğur’dan bomba itiraf! Sevgilisi Burak Dayı ile bakın nasıl tanışmış!

Kendisini uzun zamandır takip eden hayranı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen , tatil dönüşü Nişantaşı'ndaydı.

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Merve Boluğur’dan bomba itiraf! Sevgilisi Burak Dayı ile bakın nasıl tanışmış!

Neşeli tavırları ile dikkat çeken oyuncu, "Evet tanınmayanından bir sevgilim olduğunu söylemiştim.

Merve Boluğur’dan bomba itiraf! Sevgilisi Burak Dayı ile bakın nasıl tanışmış!

Özel hayatımız hakkında pek konuşmak istemiyorum" dedi.

Merve Boluğur’dan bomba itiraf! Sevgilisi Burak Dayı ile bakın nasıl tanışmış!
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Merve Boluğur’dan bomba itiraf! Sevgilisi Burak Dayı ile bakın nasıl tanışmış!
Merve Boluğur’dan bomba itiraf! Sevgilisi Burak Dayı ile bakın nasıl tanışmış!
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