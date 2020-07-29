Merve Boluğur'dan dağınık yatak pozu! Yeni bir aşka yelken açan Merve Boluğur yatak odasından paylaştı...

Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra uzun bir süre yalnız kalan Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açmıştı. Hayranı olan Burak Dayı ile aşk orucunu bozan Merve Boluğur resmen aşka geldi. Sevgilisi ile paylaşım yapmaya doyamayan Merve Boluğur'un son paylaşımı ise olay oldu. Merve Boluğur'un Instagram hesabından yaptığı son paylaşım yatak odasından oldu. Merve Boluğur'un yatak pozu sosyal medyayı salladı. Merve Boluğur'un 'Bırak dağınık kalsın' notu ile paylaştığı yatak pozuna takipçileri 'Merve coştu' yorumları yaptı... İşte Merve Boluğur'un dağınık yatak pozu... Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra uzun bir süre yalnız kalan Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açmıştı. Hayranı olan Burak Dayı ile aşk orucunu bozan Merve Boluğur resmen aşka geldi. Sevgilisi ile paylaşım yapmaya doyamayan Merve Boluğur'un son paylaşımı ise olay oldu. Merve Boluğur'un Instagram hesabından yaptığı son paylaşım yatak odasından oldu. Merve Boluğur'un yatak pozu sosyal medyayı salladı. Merve Boluğur'un 'Bırak dağınık kalsın' notu ile paylaştığı yatak pozuna takipçileri 'Merve coştu' yorumları yaptı... İşte Merve Boluğur'un dağınık yatak pozu...