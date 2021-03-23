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Haberler Galeri Merve Boluğur'dan yine gizemli sevgili paylaşımı! Merve Boluğur yeni aşkı ile sarmaş dolaş poz verdi!

'dan yine gizemli sevgili paylaşımı! Merve Boluğur yeni aşkı ile sarmaş dolaş poz verdi!

Popçu 'la boşandıktan sonra uzun bir süre yalnız kalan , aşk orucunu geçtiğimiz yaz sosyal medyadan tanıştığı ile bozmuştu. Oldukça ses getiren Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı 6 ay önce bitmişti. Artık oyunculuğun yanı sıra Youtuber da olan Merve Boluğur yeni sevgilisi ile boy gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Merve Boluğur yüzünü göstermediği gizemli sevgilisi ile samimi fotoğrafını ateş emojisi ile yayınladı... İşte ile ilk karesi...

Giriş Tarihi: 23.03.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 10:47
Merve Boluğur'dan yine gizemli sevgili paylaşımı! Merve Boluğur yeni aşkı ile sarmaş dolaş poz verdi!

Popçu 'la boşandıktan sonra uzun bir süre yalnız kalan , aşk orucunu geçtiğimiz yaz sosyal medyadan tanıştığı ile bozmuştu.

Merve Boluğur'dan yine gizemli sevgili paylaşımı! Merve Boluğur yeni aşkı ile sarmaş dolaş poz verdi!

Oldukça ses getiren ve aşkı 6 ay önce bitmişti.

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Merve Boluğur'dan yine gizemli sevgili paylaşımı! Merve Boluğur yeni aşkı ile sarmaş dolaş poz verdi!

Artık oyunculuğun yanı sıra Youtuber da olan yeni sevgilisi ile boy gösterdi.

Merve Boluğur'dan yine gizemli sevgili paylaşımı! Merve Boluğur yeni aşkı ile sarmaş dolaş poz verdi!

İşte 'un yeni sevgilisi ile ilk karesi...

Merve Boluğur'dan yine gizemli sevgili paylaşımı! Merve Boluğur yeni aşkı ile sarmaş dolaş poz verdi!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan yüzünü göstermediği gizemli sevgilisi ile samimi fotoğrafını ateş emojisi ile yayınladı...

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