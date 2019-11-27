Merve Boluğur'un annesi Nehra Boluğur güzelliği ile hayran bıraktı!

Merve Boluğur hayranları onu ekranda görmek istiyor ama oyuncu, şimdilerde sadece sosyal medyada kendini gösteriyor. Ünlü oyuncu Merve Boluğur'u ilk tanıdığımızda Acemi Cadı dizisinde genç bir yetenekti. Sonrasında birçok dizi projesinde yer alan ünlü oyuncu Merve Boluğur bir süredir ekranlardan uzak. Merve Boluğur, özellikle Küçük Sırlar dizisindeki yine Ayşegül karakteri ile oldukça ilgi görmüştü. Kuzey Güney dizisindeki Zeynep ve Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Nurbanu Sultan karakterleri ile kariyerinde yükselişini sürdüren oyuncu, en son İçimizdeki Fırtına dizisi ile 2017 yılında ekranda yer almıştı. 2015 yılında hayatını birleştirdiği Murat Dalkılıç'tan 2017 yılında boşanan güzel oyuncu Merve Boluğur o dönem magazin gündemine birçok haberle damga vurmuştu. 32 yaşındaki Merve Boluğur sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlüler arasında. Paylaşımlarına beğeni yağan genç oyuncu Merve Boluğur'un annesi ile yaptığı paylaşım da çok beğenildi. Genç ve fit görünüme sahip bir annesi olan Merve Boluğur'un hayranları oldukça şaşırdı. Merve Boluğur fazlaca zaman geçirdiği annesi Nehra Boluğur ile sık sık paylaşımlarda bulunuyor. İşte güzelliği ile dikkat çeken Merve Boluğur'un annesi Nehra Boluğur ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...