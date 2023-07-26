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Haberler Galeri Merve Boluğur'un Barbie pozlarına olay yorum! Yeliz Yeşilmen fena dalga geçti!
Giriş Tarihi: 26.07.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 09:54

Merve Boluğur'un Barbie pozlarına olay yorum! Yeliz Yeşilmen fena dalga geçti!

Gişe rekorları kıran ve özellikle sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran Barbie filmi herkesin izlenecekler listesinde. Sosyal medya kullanıcıları 'Barbie' etiketiyle pembe kıyafetli fotoğraflarını paylaşıyor. Barbie olma yarışına Türk ünlüler de dahil oldu. Bu isimlerden biri de Merve Boluğur...Yeşiz Yeşilmen, 'Barbie' temalı pozlarını paylaşan Merve Boluğur ile fena dalga geçti.

Merve Boluğur’un Barbie pozlarına olay yorum! Yeliz Yeşilmen fena dalga geçti!

Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Barbie" filmi, gişenin zirvesine yerleşti. "Barbie" yılın en iyi açılışı yapan filmi oldu. Film aynı zamanda yönetmen Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" unvanını kazandırdı. Barbie akımı da dünyayı etkisi altına aldı.

Merve Boluğur’un Barbie pozlarına olay yorum! Yeliz Yeşilmen fena dalga geçti!

Hem Instagram hem de TikTok pembe ile sallanıyor. Barbie rengiyle poz vermeyen neredeyse kalmadı.

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Merve Boluğur’un Barbie pozlarına olay yorum! Yeliz Yeşilmen fena dalga geçti!

Bu isimlerden biri de Merve Boluğur oldu.

Merve Boluğur’un Barbie pozlarına olay yorum! Yeliz Yeşilmen fena dalga geçti!

Merve Boluğur Instagram hesabından paylaştığı 'Barbie' temalı kareler ile dikkat çekti. Pembe renkteki kıyafetlerini giyerek çeşitli pozlar veren oyuncu dekolteli seçimleriyle çok konuşuldu.

Merve Boluğur’un Barbie pozlarına olay yorum! Yeliz Yeşilmen fena dalga geçti!

Yeliz Yeşilmen de oyuncu Merve Boluğur ile fena dalga geçti.

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