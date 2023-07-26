Giriş Tarihi: 26.07.2023 09:26
Güncelleme Tarihi: 26.07.2023
09:54
Merve Boluğur'un Barbie pozlarına olay yorum! Yeliz Yeşilmen fena dalga geçti!
Gişe rekorları kıran ve özellikle sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran Barbie filmi herkesin izlenecekler listesinde. Sosyal medya kullanıcıları 'Barbie' etiketiyle pembe kıyafetli fotoğraflarını paylaşıyor. Barbie olma yarışına Türk ünlüler de dahil oldu. Bu isimlerden biri de Merve Boluğur...Yeşiz Yeşilmen, 'Barbie' temalı pozlarını paylaşan Merve Boluğur ile fena dalga geçti.