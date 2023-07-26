Merve Boluğur ‘Barbie’ oldu! Dekoltesini eliyle kapattı! İşte sosyal medyada çok konuşulan o paylaşımı | Video
Sosyal medya kullanıcıları 'Barbie' etiketiyle pembe kıyafetli fotoğraflarını paylaşıyor. Barbie olma yarışına Türk ünlüler de dahil oldu. Bu isimlerden biri de Merve Boluğur... Barbie akımına dahil olan Boluğur'un son olarak paylaştığı video çok konuşuldu.
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