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Haberler Galeri Meryem Uzerli ekranlara dönüş şartını açıkladı! Meryem Uzerli'nin isteği duyanları şaşırttı...
Giriş Tarihi: 03.05.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 11:19

Meryem Uzerli ekranlara dönüş şartını açıkladı! Meryem Uzerli'nin isteği duyanları şaşırttı...

"" dizisinde canlandırdığı '' karakteriyle adını tüm dünyaya duyuran ünlü oyuncu Meryem Uzerli, şimdilerde tüm vaktini çocuklarına ayırıyor. 'na yakalandığı için yıllardır ekranlardan uzak durduğu öne sürülen Meryem Uzerli, sosyal medya hesabını ise aktif olarak kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde ikinci kızı 'yi kucağına alan güzel oyuncu, hayranlarıyla yeniden buluşmak için şartlarını açıkladı. Meryem Uzerli, setlere dönmeye hazırlanıyor ama tek beklentisi eşyalı bir ev! İşte tüm detaylar...

Meryem Uzerli ekranlara dönüş şartını açıkladı! Meryem Uzerli'nin isteği duyanları şaşırttı...

Bir döneme damga vuran "" dizisinde canlandırdığı '' karakteriyle adını tüm dünyaya duyuran ünlü oyuncu Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalanıp setlere ara vermişti.

Meryem Uzerli ekranlara dönüş şartını açıkladı! Meryem Uzerli'nin isteği duyanları şaşırttı...

Can Ateş'ten de 7 yaşında Lara adında bir kızı olan Meryem Uzerli, Ocak ayında adını sır gibi sakladığı Amerikalı sevgilisinden '' adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

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Meryem Uzerli ekranlara dönüş şartını açıkladı! Meryem Uzerli'nin isteği duyanları şaşırttı...

Şimdilerde Almanya'nın Berlin kentinde yaşayan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Meryem Uzerli ekranlara dönüş şartını açıkladı! Meryem Uzerli'nin isteği duyanları şaşırttı...

Son olarak taze anne Meryem Uzerli, hayranlarıyla yeniden buluşmak için ekranlara dönüş şartını açıkladı.

Meryem Uzerli ekranlara dönüş şartını açıkladı! Meryem Uzerli'nin isteği duyanları şaşırttı...

Posta Gazetesi'nin haberine göre corona virüs nedeniyle sık uçmak istemeyen oyuncu otelde kalmak istemiyor.

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