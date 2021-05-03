HaberlerGaleriMeryem Uzerli ekranlara dönüş şartını açıkladı! Meryem Uzerli'nin isteği duyanları şaşırttı...
Giriş Tarihi: 03.05.2021 11:13Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 11:19
Meryem Uzerli ekranlara dönüş şartını açıkladı! Meryem Uzerli'nin isteği duyanları şaşırttı...
"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle adını tüm dünyaya duyuran ünlü oyuncu Meryem Uzerli, şimdilerde tüm vaktini çocuklarına ayırıyor. Tükenmişlik Sendromu'na yakalandığı için yıllardır ekranlardan uzak durduğu öne sürülen Meryem Uzerli, sosyal medya hesabını ise aktif olarak kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına alan güzel oyuncu, hayranlarıyla yeniden buluşmak için şartlarını açıkladı. Meryem Uzerli, setlere dönmeye hazırlanıyor ama tek beklentisi eşyalı bir ev! İşte tüm detaylar...