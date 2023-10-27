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Haberler Galeri Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: Peh! Kameramanları peşimde gezdiriyormuşum...
Giriş Tarihi: 27.10.2023 12:20 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 12:26

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: Peh! Kameramanları peşimde gezdiriyormuşum...

Metin Akpınar'ın 35 yıl önce evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu son olarak sosyal medya hesabından haklarında yapılan yorumlara isyan etti. Metin Akpınar, tek gecelik bir ilişkiden dünyaya geldiklerini, kızlarından haberdar olmadığını söylese de, Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı katıldıkları programlarda babalarının yalanlarını bir bir sıralamışlardı. İkiz kardeşler, iki aylıkken bırakıldıkları Adile teyzeyi katıldıkları yayın sayesinde bulmuşlardı. Onlara bir süre annelik yapan Adile Şener'e ziyarette bulunan kardeşler o anları sosyal medya hesaplarından paylaşınca, "kameralara oynuyorlar" "ünlü olmaya çalışıyorlar" gibi yorumlar yapıldı. Duygu Nebioğlu, bu yorumlar karşısında açtı ağzını yumdu gözünü...

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: Peh! Kameramanları peşimde gezdiriyormuşum...

81 yaşındaki Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden olan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu'nun açıklamaları magazin gündemini sarsmıştı.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: Peh! Kameramanları peşimde gezdiriyormuşum...

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi büyük ses getirmiş, usta sanatçı çocuklarına sahip çıkmamakla suçlanmıştı.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: Peh! Kameramanları peşimde gezdiriyormuşum...

Annesinin hamileyken yiyecek yemek bile bulamadığını, ailesi tarafından da istenmediğini ve kendilerini Adile Şener adından bi bakıcıya bırakmak zorunda kaldığını söylemişti. Duygu Nebioğlu iki aylıkken bırakıldıkları Adile Şener'i arıyordu.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: Peh! Kameramanları peşimde gezdiriyormuşum...

"ONLARI ARIYORUM"

Duygu Nebioğlu, "Annem iki aylıkken bizi Kemer'de yaşayan Adile Şener ve Emin Şener'e emanet etmiş. Onlara çok teşekkür ediyorum. Umarım hayattalardır, onları arıyorum. Beni şu an izliyorlarsa 'Büyüdüm, 35 yaşına geldim ve size teşekkür ederim' demek istiyorum. Bakıcı olarak, para karşılığında Adile Şener'e verilmişiz. Altı ay sonra 'Annesi nerede' diye bir haber yapılmış. Haber sonrası bizi Zübeyde Hanım Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etmişler. Devlet bizi koru altına almış" şeklinde konuşmuştu.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: Peh! Kameramanları peşimde gezdiriyormuşum...

Duygu Nebioğlu, "Umarım hayattadır" dediği bakıcı Adile Şener'e ulaştığını duyurmuştu.

Köyün muhtarı bize ulaştı. Adile Şener hayatta ve biraz önce konuştum. Kendisine vefa borcunu ödeyeceğim için çok mutluyum. Kalbimdeki derin yaralare biraz olsun kapanıyor. Bizler gibi hikayesi olanlar ve henüz sonuç alamayanlar asla pes etmeyin!

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