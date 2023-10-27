Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: Peh! Kameramanları peşimde gezdiriyormuşum...

Metin Akpınar'ın 35 yıl önce evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu son olarak sosyal medya hesabından haklarında yapılan yorumlara isyan etti. Metin Akpınar, tek gecelik bir ilişkiden dünyaya geldiklerini, kızlarından haberdar olmadığını söylese de, Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı katıldıkları programlarda babalarının yalanlarını bir bir sıralamışlardı. İkiz kardeşler, iki aylıkken bırakıldıkları Adile teyzeyi katıldıkları yayın sayesinde bulmuşlardı. Onlara bir süre annelik yapan Adile Şener'e ziyarette bulunan kardeşler o anları sosyal medya hesaplarından paylaşınca, "kameralara oynuyorlar" "ünlü olmaya çalışıyorlar" gibi yorumlar yapıldı. Duygu Nebioğlu, bu yorumlar karşısında açtı ağzını yumdu gözünü...