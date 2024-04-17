Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu Müge Anlı’da! Annesi Suphiye Orancı’yı Müge Anlı bulacak! İşte Suphiye Orancı...

Giriş Tarihi: 17.04.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
12:04
Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu'nun GÜNAYDIN'a verdiği röportaj gündeme bomba gibi düşmüştü. Duygu Nebioğlu'nun "Ablam da benimle aynı kaderi paylaşıyor. Onun babası da medya dünyasından ünlü bir gazeteci" sözleri ise büyük merak uyandırmıştı. Duygu Nebioğlu'nun ablasının Uğur Dündar'a babalık davası açtığını GÜNAYDIN ortaya çıkarmıştı. Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, son olarak Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı. Müge Anlı'dan annesi Suphiye Orancı'yı bulması için yardım isteyen Duygu Nebioğlu, canlı yayına çıktı. İşte merak edilen Metin Akpınar'ın ikiz kızlarının annesi Suphiye Orancı...