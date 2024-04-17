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Haberler Galeri Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu Müge Anlı'da! Annesi Suphiye Orancı'yı Müge Anlı bulacak! İşte Suphiye Orancı...
Giriş Tarihi: 17.04.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 12:04

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu Müge Anlı'da! Annesi Suphiye Orancı'yı Müge Anlı bulacak! İşte Suphiye Orancı...

Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu'nun GÜNAYDIN'a verdiği röportaj gündeme bomba gibi düşmüştü. Duygu Nebioğlu'nun "Ablam da benimle aynı kaderi paylaşıyor. Onun babası da medya dünyasından ünlü bir gazeteci" sözleri ise büyük merak uyandırmıştı. Duygu Nebioğlu'nun ablasının Uğur Dündar'a babalık davası açtığını GÜNAYDIN ortaya çıkarmıştı. Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, son olarak Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı. Müge Anlı'dan annesi Suphiye Orancı'yı bulması için yardım isteyen Duygu Nebioğlu, canlı yayına çıktı. İşte merak edilen Metin Akpınar'ın ikiz kızlarının annesi Suphiye Orancı...

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu Müge Anlı’da! Annesi Suphiye Orancı’yı Müge Anlı bulacak! İşte Suphiye Orancı...

KAYIP ANNEYİ MÜGE ANLI BULACAK
Duygu Nebioğlu, GÜNAYDIN'a verdiği röportajda "Annemle en son 2010 yılında görüştüm. O zamandan beri görüşmüyorum" demiş ve onu bulmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu Müge Anlı’da! Annesi Suphiye Orancı’yı Müge Anlı bulacak! İşte Suphiye Orancı...

"ANNEMLE EN SON 2010 YILINDA GÖRÜŞTÜM"

Annesi ile en son 2010 yılında görüştüğünü söyleyen Duygu Nebioğlu "Babamın Metin Akpınar olduğunu yeni öğrenmiştim o zaman. Annem Almanya'da yaşadığı için, görüntülü konuşmuştuk. Karşılıklı çok gözyaşı da döktük. Ama bir daha ne aradı, ne de sordu. Dayımlarım ve teyzemlerin üzerinden de ulaşamıyorum. Annesi öldüğünde Türkiye'ye geldi ama benden gizlediler. Bizimle görüşmek istemiyor. Ben annemi bulmak istiyorum. Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum. Ancak onun bulabileceğine inanıyorum. Annemin 6 çocuğu var. İkisi Almanya'daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin" ifadelerini kullandı. Nebioğlu'nun çağrısına kulak veren Müge Anlı, genç kadını annesini bulmak için canlı yayına çağırdı.

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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu Müge Anlı’da! Annesi Suphiye Orancı’yı Müge Anlı bulacak! İşte Suphiye Orancı...

Bu sözlere Anlı kayıtsız kalmadı. Başarılı gazeteci Anlı, sosyal medya hesabından 'Herkese kapımız açık. Her zaman bekleriz' paylaşımı yaparak Nebioğlu'nu programına davet etti.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu Müge Anlı’da! Annesi Suphiye Orancı’yı Müge Anlı bulacak! İşte Suphiye Orancı...

"METİN AKPINAR FİLMLERİYLE BÜYÜDÜM"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Nebioğlu, Metin Akpınar fimleriyle büyüdüğünü dayısının itirafıyla Metin Akpınar'ın babası olduğunu öğrendiğini anlattı.

"BENZERLİĞİM ONUN DA DİKKATİNİ ÇEKTİ"

"Ben anneme ilk 2007 yılında ulaştım telefonla görüştüm. Anneme o zaman sormuştum ancak babamın kim olduğunu bana söylememişti. Bana kızdı 'Sen ne saçmalıyorsun' deyip telefonu kapattı. 3 hafta sonra döndü adını hatırlamıyorum diyerek konuşmak istemediğini söyledi. Ben de ona yüklenmek istemedim. Antalya'da Metin Akpınar ile bir araya gelip ona kızı olduğumu söyledim. Kendisine olan benzerliğim onun da çok dikkatini çekti. İhtiyacım olduğu dönemlerde bana maddi yardımlarda bulundu. Ancak Metin Akpınar'a yakışır şekilde bana yardımcı olmadı, hayatımı düzene koymadı" ifadelerini kullandı.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu Müge Anlı’da! Annesi Suphiye Orancı’yı Müge Anlı bulacak! İşte Suphiye Orancı...

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, son olarak Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı. Müge Anlı'dan annesi Suphiye Orancı'yı bulması için yardım isteyen Duygu Nebioğlu, canlı yayına çıktı. İşte merak edilen Metin Akpınar'ın ikiz kızlarının annesi Suphiye Orancı...

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