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Haberler Galeri Metin Arolat’ın 20 yıllık sahne arkadaşı Kaan Öztürk’ten şaşırtan iddia: Metin Arolat’ın ölümünü tetiklemiş olabilir…
Giriş Tarihi: 22.09.2024 19:37 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 20:37

Metin Arolat’ın 20 yıllık sahne arkadaşı Kaan Öztürk’ten şaşırtan iddia: Metin Arolat’ın ölümünü tetiklemiş olabilir…

Ünlü şarkıcı, fotoğrafçı ve reklam yönetmeni Metin Arolat, geçtiğimiz günlerde sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Metin Arolat'ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğarken ünlü sanatçı bugün cenaze töreninin ardından uğurlandı. Cenaze törenine ünlüler akın ederken Metin Arolat'ın 20 yıllık sahne arkadaşı Kaan Öztürk'ün açıklamaları törene damga vurdu. Kaan Öztürk, sanatçının kendini kötü hissettiği için gün içinde serum takviyesi aldığını ve bu serum takviyesinin kalp krizini tetiklemiş olabileceğini ileri sürdü. İşte Metin Arolat'ın 20 yıllık sahne arkadaşı Kaan Öztürk'ün o açıklamasının detayları!

Metin Arolat’ın 20 yıllık sahne arkadaşı Kaan Öztürk’ten şaşırtan iddia: Metin Arolat’ın ölümünü tetiklemiş olabilir…

Sanatçı dostları Metin Arolat'a veda etmek için cenaze törenine akın etti! 52 yaşında hayatını kaybeden Metin Arolat'ı sanatçı dostları ve sevenleri gözyaşları içinde bugün son yolculuğuna uğurladı...

Metin Arolat’ın 20 yıllık sahne arkadaşı Kaan Öztürk’ten şaşırtan iddia: Metin Arolat’ın ölümünü tetiklemiş olabilir…

Dostları ünlü sanatçıya veda etmek için törende hazır bulundu. Cenaze törenine ünlüler akın ederken Metin Arolat'ın 20 yıllık sahne arkadaşı Kaan Öztürk'ün açıklamaları törene damga vurdu.

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Metin Arolat’ın 20 yıllık sahne arkadaşı Kaan Öztürk’ten şaşırtan iddia: Metin Arolat’ın ölümünü tetiklemiş olabilir…

KALP KRİZİNİ TETİKLEDİ Mİ?

Kaan Öztürk, sanatçının kendini kötü hissettiği için gün içinde serum takviyesi aldığını ve bu serum takviyesinin kalp krizini tetiklemiş olabileceğini ileri sürdü.

Metin Arolat’ın 20 yıllık sahne arkadaşı Kaan Öztürk’ten şaşırtan iddia: Metin Arolat’ın ölümünü tetiklemiş olabilir…

"SERUM TAKVİYESİ ALDI!"

Öztürk, Metin Arolat'ın vefat etmeden bir kaç saat önce evde sağlık hizmeti adı altında enerji verici içeriği olan bir serum takviyesi aldığını, kalp krizini bunun tetiklemiş olabileceğini ve bu detayın önemsenmediğini söyledi.

Metin Arolat'In 20 yıllık sahne arkadaşı Kaan Öztürk'ten şaşırtan iddia: Serum takviyesi tetiklemiş olabilir!

Metin Arolat’ın 20 yıllık sahne arkadaşı Kaan Öztürk’ten şaşırtan iddia: Metin Arolat’ın ölümünü tetiklemiş olabilir…

"KESİNLİKLE ARAŞTIRILMASI LAZIM…"

Ayrıca, "Metin çok sporunda sağlığında bir adam değildi ama o gün mekana geldiğinde bu tarz bir takviye aldığını söylemiş. Bence bunun kesinlikle araştırılması lazım. Sağlık hizmeti adı altında ne olduğu beli olmayan bir sürü şey yaşanıyor etrafımızda" ifadelerini kullandı.

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