Metin Arolat’ın 20 yıllık sahne arkadaşı Kaan Öztürk’ten şaşırtan iddia: Metin Arolat’ın ölümünü tetiklemiş olabilir…

"KESİNLİKLE ARAŞTIRILMASI LAZIM…"

Ayrıca, "Metin çok sporunda sağlığında bir adam değildi ama o gün mekana geldiğinde bu tarz bir takviye aldığını söylemiş. Bence bunun kesinlikle araştırılması lazım. Sağlık hizmeti adı altında ne olduğu beli olmayan bir sürü şey yaşanıyor etrafımızda" ifadelerini kullandı.