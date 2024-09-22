Metin Arolat’In 20 yıllık sahne arkadaşı Kaan Öztürk’ten şaşırtan iddia: Serum takviyesi tetiklemiş olabilir!

Ünlü şarkıcı, fotoğrafçı ve reklam yönetmeni Metin Arolat, geçtiğimiz günlerde sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Metin Arolat’ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğarken ünlü sanatçı bugün cenaze töreninin ardından uğurlandı. Cenaze törenine ünlüler akın ederken Metin Arolat’ın 20 yıllık sahne arkadaşı Kaan Öztürk’ün açıklamaları törene damga vurdu. Kaan Öztürk, sanatçının kendini kötü hissettiği için gün içinde serum takviyesi aldığını ve bu serum takviyesinin kalp krizini tetiklemiş olabileceğini ileri sürdü. İşte Metin Arolat’ın 20 yıllık sahne arkadaşı Kaan Öztürk’ün o açıklamasının detayları!