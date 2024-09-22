Metin Arolat’In 20 yıllık sahne arkadaşı Kaan Öztürk’ten şaşırtan iddia: Serum takviyesi tetiklemiş olabilir!
Ünlü şarkıcı, fotoğrafçı ve reklam yönetmeni Metin Arolat, geçtiğimiz günlerde sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Metin Arolat’ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğarken ünlü sanatçı bugün cenaze töreninin ardından uğurlandı. Cenaze törenine ünlüler akın ederken Metin Arolat’ın 20 yıllık sahne arkadaşı Kaan Öztürk’ün açıklamaları törene damga vurdu. Kaan Öztürk, sanatçının kendini kötü hissettiği için gün içinde serum takviyesi aldığını ve bu serum takviyesinin kalp krizini tetiklemiş olabileceğini ileri sürdü. İşte Metin Arolat’ın 20 yıllık sahne arkadaşı Kaan Öztürk’ün o açıklamasının detayları!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
00:58
01:43
00:22
01:57
SON DAKİKA | İsrail savaş uçakları Lübnan'ı, Hizbullah İsrail'i vurdu 19.09.2024 | 22:12
00:16
02:10
Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi! Ünlü çiftten ilk açıklama böyle geldi! 19.09.2024 | 20:25
00:24
Pınar Altuğ Rize'de çay topladı! O anları sosyal medyasında paylaştı | Video 19.09.2024 | 10:01
00:17
00:54
01:10
00:44
Kaan Yıldırım ile evlenen Pınar Deniz gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar! 17.09.2024 | 20:24
01:33
Ünlü sanatçı Simge'ye konser sırasında çiçek ve telefon şoku! | Video 17.09.2024 | 11:15
07:56
Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu! İdil Bilgen kimdir? | Video 12.09.2024 | 12:38
00:16
Ceylan, Mardin sokaklarını şarkılarla inletti | Video 12.09.2024 | 08:46
00:24
Banu Alkan ve Güllü'nün kavgası yıllar sonra gündem oldu | Video 12.09.2024 | 08:46
00:54
00:19
01:05