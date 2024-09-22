Şarkıcı Metin Arolat için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi | Video
Kadıköy'de sahne aldığı mekanda şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şarkıcı Metin Arolat (52) için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Arolat'ın sanatçı arkadaşları Gülben Ergen, Gülşen, Ozan Orhon, Yeliz, Demet Sağıroğlu, yapımcı İzzet Öz, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Taziyeleri Arolat'ın ablası Fatoş Alkan kabul etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:43
00:22
01:57
SON DAKİKA | İsrail savaş uçakları Lübnan'ı, Hizbullah İsrail'i vurdu 19.09.2024 | 22:12
00:16
02:10
Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi! Ünlü çiftten ilk açıklama böyle geldi! 19.09.2024 | 20:25
00:24
Pınar Altuğ Rize'de çay topladı! O anları sosyal medyasında paylaştı | Video 19.09.2024 | 10:01
00:17
00:54
01:10
00:44
Kaan Yıldırım ile evlenen Pınar Deniz gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar! 17.09.2024 | 20:24
01:33
Ünlü sanatçı Simge'ye konser sırasında çiçek ve telefon şoku! | Video 17.09.2024 | 11:15
07:56
Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu! İdil Bilgen kimdir? | Video 12.09.2024 | 12:38
00:16
Ceylan, Mardin sokaklarını şarkılarla inletti | Video 12.09.2024 | 08:46
00:24
Banu Alkan ve Güllü'nün kavgası yıllar sonra gündem oldu | Video 12.09.2024 | 08:46
00:54
00:19
01:05
00:10
00:24
00:44
Acun Ilıcalı ve Çağla Altuntaş’ın düğününden özel anlar paylaşıldı! 04.09.2024 | 21:45