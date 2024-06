Tüm bunlar o kadar anlamlı ki benim için. Ben onlardan biriyim, her evin çocuğu gibiyim yani. Bu beni çok motive ediyor. Ben her yarışmada, arkamdaki milyonlarla beraber o yayı geriyorum ve atışımı yapıyorum. Halkımız benim itici gücüm. Onların desteği beni, her zaman daha da iyi olmaya itiyor. Yakalanan başarıya gelecek olursak, bunların hiçbiri bir günde olmuyor tabii ki. Siz beni müsabaka sırasında yayımı gerip atışımı yaparken görüyorsunuz ama arka planda müthiş bir çalışma ve özveri var. Ben yılın çok büyük bir kısmında kamptayım. Ailemden arkadaşlarımdan uzak...