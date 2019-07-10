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  • Mine Koşan Photoshop’u abartınca sosyal medyanın diline düştü! Halil Ergün bu kez bildiğiniz gibi değil!

Photoshop’u abartınca sosyal medyanın diline düştü! bu kez bildiğiniz gibi değil!

Ünlü sanatçı 'ın oyuncu ile poz verdikleri filtreli fotoğraf sosyal medyada alay konusu oldu. Mine Koşan, Halil Ergün ile paylaştığı fotoğrafta Photoshop'u abartınca sosyal medyanın diline düştü! Mine Koşan'ın bir takipçisi paylaşıma, "Ağzımızın tadı kaçtı. Halil Bey baby face olmuş." yorumunu yaptı. Bir döneme damga vuran ünlü sanatçı Mine Koşan, oyuncu Halil Ergün ile çekildiği bir pozu hesabından paylaştı. Ancak Mine Koşan'ın kullandığı yüz filtresi programından Halil Ergün de nasibini aldı. Mine Koşan, oyuncu Halil Ergün ile birlikte çektirdikleri filtreli fotoğrafı yayınlayarak, "Sevgili sanatçı dostum Halil Ergün ile bizzz Babel müzikhol'de arkadaşımıza ziyaret Ogün Turan hayırlı olsun" notunu ekledi. Mine Koşan'ın paylaşımına takipçiler komik yorum yapmaktan geri durmadı.

Giriş Tarihi: 10.07.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 12:30
Mine Koşan Photoshop’u abartınca sosyal medyanın diline düştü! Halil Ergün bu kez bildiğiniz gibi değil!

Şarkıcı , oyuncu ile çekildiği bir pozu hesabından paylaştı. Mine Koşan'ın filtre uygulamasından Halil Ergün de nasibini aldı. Mine Koşan, oyuncu Halil Ergün ile çekildiği bir pozu hesabından paylaştı. Ancak Mine Koşan'ın kullandığı yüz filtresi programından Halil Ergün de nasibini aldı. Mine Koşan'ın paylaşımına takipçiler komik yorum yapmaktan geri durmadı. Takipçiler 'Ağzımızın tadı kaçtı', 'Keşke Ali Rıza Bey'i normal haliyle görseydik', 'Halil Bey baby face olmuş', 'Yeni doğmuş gibi' yorumlarını yaptı.

Mine Koşan Photoshop’u abartınca sosyal medyanın diline düştü! Halil Ergün bu kez bildiğiniz gibi değil!

ALEYNA TİLKİ

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Mine Koşan Photoshop’u abartınca sosyal medyanın diline düştü! Halil Ergün bu kez bildiğiniz gibi değil!

ALEYNA TİLKİ

Mine Koşan Photoshop’u abartınca sosyal medyanın diline düştü! Halil Ergün bu kez bildiğiniz gibi değil!

EBRU ŞALLI

Mine Koşan Photoshop’u abartınca sosyal medyanın diline düştü! Halil Ergün bu kez bildiğiniz gibi değil!

EBRU ŞALLI

Mine Koşan Photoshop’u abartınca sosyal medyanın diline düştü! Halil Ergün bu kez bildiğiniz gibi değil!

EBRU ŞALLI

Mine Koşan Photoshop’u abartınca sosyal medyanın diline düştü! Halil Ergün bu kez bildiğiniz gibi değil!

EBRU ŞALLI

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