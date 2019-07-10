Mine Koşan Photoshop’u abartınca sosyal medyanın diline düştü! Halil Ergün bu kez bildiğiniz gibi değil!

Ünlü sanatçı Mine Koşan'ın oyuncu Halil Ergün ile poz verdikleri filtreli fotoğraf sosyal medyada alay konusu oldu. Mine Koşan, Halil Ergün ile paylaştığı fotoğrafta Photoshop'u abartınca sosyal medyanın diline düştü! Mine Koşan'ın bir takipçisi paylaşıma, "Ağzımızın tadı kaçtı. Halil Bey baby face olmuş." yorumunu yaptı. Bir döneme damga vuran ünlü sanatçı Mine Koşan, oyuncu Halil Ergün ile çekildiği bir pozu Instagram hesabından paylaştı. Ancak Mine Koşan'ın kullandığı yüz filtresi programından Halil Ergün de nasibini aldı. Mine Koşan, oyuncu Halil Ergün ile birlikte çektirdikleri filtreli fotoğrafı yayınlayarak, "Sevgili sanatçı dostum Halil Ergün ile bizzz Babel müzikhol'de arkadaşımıza ziyaret Ogün Turan hayırlı olsun" notunu ekledi. Mine Koşan'ın paylaşımına takipçiler komik yorum yapmaktan geri durmadı.