Minik Karan'dan kayak şov! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğlu Karan "Maşallah" dedirtti!

Giriş Tarihi: 25.01.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
11:40
Özçivit ailesi kayak tatilinde! Kuruluş Osman'ın boşrolü yakışıklı oyuncu Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğullarıyla karın keyfini çıkardı. Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen kayak şıklığıyla sosyal medyada büyük ilgi görürken oğlu Karan ise kayak şovu ile anne-babasını gölgede bıraktı. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in 4 yaşındaki oğlu Karan kaymayı öğrendi. Minik Karan'ın kayak şovu sosyal medya hesabından paylaşıldı. İşte kayak tarzı ile dikkat çeken minik Karan'ın "Maşallah" yorumları yağan görüntüleri...