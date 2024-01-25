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Haberler Galeri Minik Karan'dan kayak şov! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğlu Karan "Maşallah" dedirtti!
Giriş Tarihi: 25.01.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 11:40

Minik Karan'dan kayak şov! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğlu Karan "Maşallah" dedirtti!

Özçivit ailesi kayak tatilinde! Kuruluş Osman'ın boşrolü yakışıklı oyuncu Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğullarıyla karın keyfini çıkardı. Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen kayak şıklığıyla sosyal medyada büyük ilgi görürken oğlu Karan ise kayak şovu ile anne-babasını gölgede bıraktı. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in 4 yaşındaki oğlu Karan kaymayı öğrendi. Minik Karan'ın kayak şovu sosyal medya hesabından paylaşıldı. İşte kayak tarzı ile dikkat çeken minik Karan'ın "Maşallah" yorumları yağan görüntüleri...

Minik Karan’dan kayak şov! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in oğlu Karan Maşallah dedirtti!

Oyunculukları ve mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen şimdilerde çocuklarıyla kayak tatilinde...

Minik Karan’dan kayak şov! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in oğlu Karan Maşallah dedirtti!

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan ünlü çift, 18 Ocak 2023 tarihinde ise Kerem ile ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Özçivit ailesi son olarak kar tatilinde ortaya çıktı.

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Minik Karan’dan kayak şov! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in oğlu Karan Maşallah dedirtti!

Kuruluş Osman'ın boşrolü yakışıklı oyuncu Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğullarıyla karın keyfini çıkardı.

Minik Karan’dan kayak şov! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in oğlu Karan Maşallah dedirtti!

Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen kayak şıklığıyla sosyal medyada büyük ilgi görürken oğlu Karan ise kayak şovu ile anne-babasını gölgede bıraktı.

Minik Karan’dan kayak şov! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in oğlu Karan Maşallah dedirtti!

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in 4 yaşındaki oğlu Karan kaymayı öğrendi.

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