Minik kızlarının bakımı için özel… Çiçeği burnunda anne Seray Sever’in ikizleri Sofia ve Alya’dan haber var!

Giriş Tarihi: 15.05.2022 14:47 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 14:50

49 yaşındaki Seray Sever'in hamile olduğu haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Son olarak Doya Doya Moda programında sunuculuk yapan Seray Sever programın bitmesiyle inzivaya çekilmişti. Üç yıl önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever sessizliğini ikiz bebekleri olacağı müjdesi ile bozmuştu. Hayranlarını oldukça sevindiren Seray Sever yeni yıla hamilelik pozları ile girmişti. Seray Sever geçtiğimiz hafta anne oldu. Özel bir hastanede doğum yapan Seray Sever ikizleri Sofia ve Alya'yı kucağına aldı. Seray Sever hastaneden günler sonra taburcu oldu. Sever, minik kızlarının bakımı için özel…