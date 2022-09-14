Miray Daner derin dekolteli yeşil elbisesi ile baş döndürdü! Miray Daner zarafetini konuşturdu!

Son dönemin iddialı kadın oyuncularından Miray Daner bir süredir, Seda Sayan'ın biricik oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Verdiği kilolarla dikkat çeken Miray Daner sevgilisi Oğulcan Engin ile katıldığı bir düğünde ortaya çıkmıştı.