Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz’ın sevgilisi ile pozları olay oldu! İşte Dilara Korkmaz’ın merak edilen sevgilisi...

Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler'in sunuculuğunu yaptığı, jüri üyelerinin arasında Çağla Şıkel, Azra Akın ve Arzum Onan'ın da bulunduğu Miss Turkey 2021 yarışmasında birincilik tacını takan güzel 14 numara ile yarışan Dilara Korkmaz oldu. 23 yaşındaki Dilara Korkmaz Ankara Üniversitesi Finans Bölümü'nde yüksek lisans yapıyor. Miss Turkey güzeli Dilara Korkmaz'ın boyu 1.77 cm. Birincilik tacını takan güzel Dilara Korkmaz sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Instagram hesabı mercek altına alınan Dilara Korkmaz'ın özellikle sevgilisi ile aşk pozları dikkat çekti. İşte Miss Turkey 2021 Dilara Korkmaz'ın sevgilisi ve beğeni yağan Instagram halleri...