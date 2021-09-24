Müge Anlı paylaştı beğeni butonu çöktü! Güzel sunucu Müge Anlı’yı hiç böyle görmediniz!

Müge Anlı'nın uzun yıllardır düz kullandığı saçlarını kıvırcık yaptırırken çekildiği bir fotoğrafı, annesinin ortaya çıkardığı bebeklik karesi ile kolaj yapıp paylaşması takipçilerinin çok hoşuna gitti.

Mühe Anlı'nın bebeklik fotoğrafını görenler "Bu nasıl güzellik böyle" demeden edemedi. Lüleli saçları, verdiği pozu ile tam bir güzellik abidesi olan Müge Anlı'nın çocukluk hali büyük beğeni topladı.