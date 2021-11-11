Müge Anlı’da kan donduran iddia: İntikam için kiralık katil tuttu! Ağabeyinin eşini yatağında infaz ettirdi!

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın mercek altına aldığı Nurgül Beyhan cinayetinde, azmettirici olmakla suçlanan kayınbirader Dilaver Beyhan'la ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Canlı yayına bağlanan gizli bir tanık, Dilaver Beyhan'ın ağabeyinin eşini öldürmek için Fransa'da Bulgar uyruklu bir kiralık katil tuttuğunu, karşılığında da 187 bin euro ödediğini iddia etti. İddialarını güçlü bir kaynağa dayandıran gizli tanık, talihsiz kadının öldürüldükten sonra iç çamaşırının çıkarılmasının sebebini ise namus cinayeti imajı yaratılarak ailesinin katilini aramamasını sağlamak olarak yorumladı.