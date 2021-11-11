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Giriş Tarihi: 11.11.2021 22:45 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 22:45

Müge Anlı’da kan donduran iddia: İntikam için kiralık katil tuttu! Ağabeyinin eşini yatağında infaz ettirdi!

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın mercek altına aldığı Nurgül Beyhan cinayetinde, azmettirici olmakla suçlanan kayınbirader Dilaver Beyhan'la ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Canlı yayına bağlanan gizli bir tanık, Dilaver Beyhan'ın ağabeyinin eşini öldürmek için Fransa'da Bulgar uyruklu bir kiralık katil tuttuğunu, karşılığında da 187 bin euro ödediğini iddia etti. İddialarını güçlü bir kaynağa dayandıran gizli tanık, talihsiz kadının öldürüldükten sonra iç çamaşırının çıkarılmasının sebebini ise namus cinayeti imajı yaratılarak ailesinin katilini aramamasını sağlamak olarak yorumladı.

Müge Anlı’da kan donduran iddia: İntikam için kiralık katil tuttu! Ağabeyinin eşini yatağında infaz ettirdi!

Dört çocuk annesi 44 yaşındaki Nurgül Beyhan, 9 Aralık 2020 tarihinde kardeşiyle buluşmak üzere hazırlanırken İstanbul Bağcılar'daki evinde boğularak öldürüldü.

Müge Anlı’da kan donduran iddia: İntikam için kiralık katil tuttu! Ağabeyinin eşini yatağında infaz ettirdi!

Olay günü evinden çığlık sesleri duyan komşuları tarafından yatağında ölü bulunan Beyhan'ın acılı ailesi, aylardır aydınlatılamayan cinayetin faillerini bulmak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu.

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Müge Anlı’da kan donduran iddia: İntikam için kiralık katil tuttu! Ağabeyinin eşini yatağında infaz ettirdi!

Cinayete kurban gitmeden önce oğlu Yusuf Beyhan'ın amcasını öldürdüğü silahlı çatışmada, ölen kayınbiraderi tarafından silahla yaralanan Nurgül Beyhan'ın bu çatışmayı azmettirdiği gerekçesiyle kan davası yüzünden kocasının ailesi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Müge Anlı’da kan donduran iddia: İntikam için kiralık katil tuttu! Ağabeyinin eşini yatağında infaz ettirdi!

EŞİ DE İNFAZ KARARINDAN HABERDAR

Canlı yayında Nurgül Beyhan'ın ailesi tarafından dile getirilen intikam cinayeti iddiası sonrası bağlantılı olarak kiralık katil tutulduğuna yönelik ihbarlar gelmeye başladı.

Müge Anlı'da kan donduran iddia: İntikam için kiralık katil tuttu! Ağabeyinin eşini yatağında infaz ettirdi! | Video

Müge Anlı’da kan donduran iddia: İntikam için kiralık katil tuttu! Ağabeyinin eşini yatağında infaz ettirdi!

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, o ihbarlardan birini yapan gizli tanığın dehşete düşüren iddialarını ekrana taşıdı. Nurgül Beyhan'ın Fransa'da yaşayan kayınbiraderi Dilaver Beyhan'ın tuttuğu Bulgar uyruklu kiralık katil tarafından öldürüldüğünü iddia eden gizli tanık, infaz karşılığında katile 187 bin Euro ödediğini ileri sürdü.

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