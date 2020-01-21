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  • Müslüm Gürses henüz kendi halinde bir gençken Muhterem Nur ünlü bir film yıldızıydı... Müslüm Gürses ve Muhterem Nur'un aşk hikayesi herkesin dilinde....

henüz kendi halinde bir gençken ünlü bir film yıldızıydı... Gürses ve Muhterem Nur'un aşk hikayesi herkesin dilinde....

müziği ' Baba'sı ünlü sanatçı 2013 yılında hayata veda ederken ardında ona 30 yılını adamış sevdiği bir kadın ve milyonlarca hayran bırakmıştı. Müslüm Gürses, sesi, şarkıları ve hayatı ile birlikte ile yaşadıkları 30 yıllık büyük aşk ile de halkın takdir ve beğenisini kazanmıştır. Müslüm Gürses henüz sıradan bir genç iken filmlerde gördüğü güzeller güzeli film yıldızı Muhterem Nur'a gönlünü kaptırmıştı. Peki bu imkansız gibi görünen aşk nasıl oldu da yıllarca konuşulacak bir aşk hikayesine dönüştü? 2018 yılında vizyona giren ile tekrar gündeme gelen herkesi derinden sarsarken büyük aşkı Muhterem Nur da en çok merak edilen isimlerden oldu. ve oyuncu kadrosu o kadar başarılı oldu ki Müslim filmi adeta rekor kırdı. İzleyenlerin gözyaşları içinde salondan çıktığı anlar haberlere konu oldu. Zorluklar ile geçen hayatı beyaz perdeye aktarılan Müslüm Gürses'in iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı Müslüm filminde, Müslüm Gürses'in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur'a odaklanılıyor. İşte Müslüm Gürses ve büyük aşkı Muhterem Nur'un kendi sözleriyle aşk,sadakat ve dostluk öyküleri...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 17:00 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 17:02
Müslüm Gürses henüz kendi halinde bir gençken Muhterem Nur ünlü bir film yıldızıydı... Müslüm Gürses ve Muhterem Nur'un aşk hikayesi herkesin dilinde....

müziği ' Baba'sı ünlü sanatçı 2013 yılında hayata veda ederken ardında ona 30 yılını adamış sevdiği bir kadın ve milyonlarca hayran bırakmıştı. Müslüm Gürses, sesi, şarkıları ve hayatı ile birlikte ile yaşadıkları 30 yıllık büyük aşk ile de halkın takdir ve beğenisini kazanmıştır. Müslüm Gürses henüz sıradan bir genç iken filmlerde gördüğü güzeller güzeli film yıldızı Muhterem Nur'a gönlünü kaptırmıştı. Peki bu imkansız gibi görünen aşk nasıl oldu da yıllarca konuşulacak bir aşk hikayesine dönüştü? 2018 yılında vizyona giren ile tekrar gündeme gelen herkesi derinden sarsarken büyük aşkı Muhterem Nur da en çok merak edilen isimlerden oldu. ve oyuncu kadrosu o kadar başarılı oldu ki Müslim filmi adeta rekor kırdı. İzleyenlerin gözyaşları içinde salondan çıktığı anlar haberlere konu oldu. Zorluklar ile geçen hayatı beyaz perdeye aktarılan Müslüm Gürses'in iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı Müslüm filminde, Müslüm Gürses'in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur'a odaklanılıyor. İşte Müslüm Gürses ve büyük aşkı Muhterem Nur'un kendi sözleriyle aşk,sadakat ve dostluk öyküleri...

Müslüm Gürses henüz kendi halinde bir gençken Muhterem Nur ünlü bir film yıldızıydı... Müslüm Gürses ve Muhterem Nur'un aşk hikayesi herkesin dilinde....

"Adana'da onun filmlerini hiç kaçırmazdım. Platonik olarak seviyordum. Onu görmek rüya gibi bir şeydi o zamanlar." - Gürses, ünlü olmadan önce de o sıralar oyuncu olan 'a ekranlardan aşıktı.

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Müslüm Gürses henüz kendi halinde bir gençken Muhterem Nur ünlü bir film yıldızıydı... Müslüm Gürses ve Muhterem Nur'un aşk hikayesi herkesin dilinde....
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Müslüm Gürses henüz kendi halinde bir gençken Muhterem Nur ünlü bir film yıldızıydı... Müslüm Gürses ve Muhterem Nur'un aşk hikayesi herkesin dilinde....
Müslüm Gürses henüz kendi halinde bir gençken Muhterem Nur ünlü bir film yıldızıydı... Müslüm Gürses ve Muhterem Nur'un aşk hikayesi herkesin dilinde....
Müslüm Gürses henüz kendi halinde bir gençken Muhterem Nur ünlü bir film yıldızıydı... Müslüm Gürses ve Muhterem Nur'un aşk hikayesi herkesin dilinde....
Müslüm Gürses henüz kendi halinde bir gençken Muhterem Nur ünlü bir film yıldızıydı... Müslüm Gürses ve Muhterem Nur'un aşk hikayesi herkesin dilinde....
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