Giriş Tarihi: 12.03.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 07:53

‘Müslümcüler’in sırrını bilim yıllar sonra ispatladı! Sonuç sizi şaşırtacak...

Hüzünlü müzik denince akla ilk gelen isimlerden olan Müslüm Gürses büyük bir hayran kitlesine sahip. Öyle ki "Müslümcüler" olarak adlandırılan hayran kitlesi sanatçıya "Müslüm Baba" olarak hitap eder ve derin sevgi ve saygı duyar. Hüzünlü şarkıların ismi Müslüm Gürses'i adeta dert ortağı gören "Müslümcüler"in sırrını bilim yıllar sonra ispatladı. Uluslararası bir psikoloji araştırması, hüzünlü müziklerin sanıldığının aksine ruha iyi geldiğini ortaya koydu. Yani bu tür müzikler, dinleyiciye umutsuzluk değil ruhsal şifa veriyor. Peki neden ve nasıl? Müzik terapisti ve psikolog Gül Yiğit de bunu doğruluyor ve ekliyor: "Hüzünlü müzik, dinleyenin dert ortağı olur ve ona 'yalnız değilsin' hissiyatı verir. Dozunda dinlendiğinde bu tür müzikler ruhu dinlendirir." Müzik teparisti-psikolog Gül Yiğit ve müzikolog-neyzen Hüseyin Özkılıç SABAH Pazar'a anlattı...