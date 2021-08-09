Mustafa Sandal ile Emina Jahovic arasında sular durulmuyor! Yaman bile onları bir araya getiremedi

2008 yılında ilişkilerini nikah masasına taşıyan Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 10 yıllık evliliklerini 2018 yılında noktalamıştı. Evliliklerinden Yaman ve Yavuz adında iki oğulları olan Emina Jahovic ve Mustafa Sandal, boşansalar da sık sık çocukları için bir araya geliyor ve sanat camiasında örnek ebeveyn olarak gösteriliyordu. Ancak ikili arasındaki ipler gerildi, Sandal ile Jahovic'in evliliklerinden sonra arkadaşlıkları da bitti. Şubat ayında iki aylık nafakasını alamadığı için Mustafa Sandal'ın evine icra memurlarını gönderen Emina Jahovic, eski eşini sinirlendirdi. Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, 13 yaşına basan oğulları Yaman'ın doğum gününde bile bir araya gelmedi.