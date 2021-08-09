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Haberler Galeri Mustafa Sandal ile Emina Jahovic arasında sular durulmuyor! Yaman bile onları bir araya getiremedi
Giriş Tarihi: 09.08.2021 16:27 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 16:33

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic arasında sular durulmuyor! Yaman bile onları bir araya getiremedi

2008 yılında ilişkilerini nikah masasına taşıyan Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 10 yıllık evliliklerini 2018 yılında noktalamıştı. Evliliklerinden Yaman ve Yavuz adında iki oğulları olan Emina Jahovic ve Mustafa Sandal, boşansalar da sık sık çocukları için bir araya geliyor ve sanat camiasında örnek ebeveyn olarak gösteriliyordu. Ancak ikili arasındaki ipler gerildi, Sandal ile Jahovic'in evliliklerinden sonra arkadaşlıkları da bitti. Şubat ayında iki aylık nafakasını alamadığı için Mustafa Sandal'ın evine icra memurlarını gönderen Emina Jahovic, eski eşini sinirlendirdi. Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, 13 yaşına basan oğulları Yaman'ın doğum gününde bile bir araya gelmedi.

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic arasında sular durulmuyor! Yaman bile onları bir araya getiremedi

10 yılın ardından 2018'de boşanan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, 13 yaşına basan oğulları Yaman'ın doğum gününde bile bir araya gelmedi.

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic arasında sular durulmuyor! Yaman bile onları bir araya getiremedi

Mustafa Sandal ile şarkıcı Emina Jahovic 10 yıllık evliliklerine 2018'de nokta koymuştu.

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Mustafa Sandal ile Emina Jahovic arasında sular durulmuyor! Yaman bile onları bir araya getiremedi

Posta'nın haberine göre; Boşandıktan sonra çocukları için sık sık buluşan çift, son zamanlarda yaşadıkları nafaka krizi nedeniyle ilk göz ağrıları Yaman'ın doğum gününde bile bir araya gelmedi.

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic arasında sular durulmuyor! Yaman bile onları bir araya getiremedi

Emina, Yaman için "Artık büyüyorsun ve benim süper adamım oluyorsun" derken, Mustafa Sandal, "Hâlâ en mutlu olduğum an; seni ilk gördüğüm o an.

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic arasında sular durulmuyor! Yaman bile onları bir araya getiremedi

Unutma ki; en samimi dostun ve sana en yakın kılavuz olmak için yaşayan bir baban var" diye konuştu.

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