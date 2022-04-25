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Haberler Galeri Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup sonunda vuslata eriyor! Düğün tarihi ve mekanı belli oldu!
Giriş Tarihi: 25.04.2022 14:07 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 14:07

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup sonunda vuslata eriyor! Düğün tarihi ve mekanı belli oldu!

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile sosyetik güzel Melis Sütşurup, bir dargın bir barışık şekilde sürdürdükleri ilişkilerini geçtiğimiz aylarda ciddiyete taşıma kararı aldı. Üç yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşımaya hazırlanan çift, şimdilerde düğün için geri sayım yapıyor. Hazırlıklarını son sürat sürdüren aşıkların, nikah detayları sonunda belli oldu. Peki Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup ne zaman ve nerede evlenecek? İşte tüm detaylar...

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup sonunda vuslata eriyor! Düğün tarihi ve mekanı belli oldu!
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Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup sonunda vuslata eriyor! Düğün tarihi ve mekanı belli oldu!
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Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup sonunda vuslata eriyor! Düğün tarihi ve mekanı belli oldu!
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup sonunda vuslata eriyor! Düğün tarihi ve mekanı belli oldu!
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup sonunda vuslata eriyor! Düğün tarihi ve mekanı belli oldu!
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