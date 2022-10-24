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Haberler Galeri Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup evlerinin restorasyonu için kesenin ağzını açtı!
Giriş Tarihi: 24.10.2022 13:00 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 13:04

Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup evlerinin restorasyonu için kesenin ağzını açtı!

Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de biten ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, aradığı aşkı Melis Sütşurup'ta buldu. Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, Marmaris'te gerçekleşen düğünle de muradına ermişti. Ünlü çift, İstinye'deki 90 milyon liralık evlerinin restorasyonu için kesenin ağzını açtı. İşte dudak uçuklatan rakam...

Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup evlerinin restorasyonu için kesenin ağzını açtı!

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 2018 yılında iki çocuğunun annesi Sırp şarkıcı Emina Jahovic'ten boşanmıştı. Ünlü şarkıcı ardından Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, geçtiğimiz şubat ayında aile arasında düzenlenen nişanla evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup evlerinin restorasyonu için kesenin ağzını açtı!

Sandal, Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmuştu. Çifte kumrular 3 Haziran'da Roma'da kıyılan nikah nikah sonrasında 11 Haziran'da da Marmaris'te düğün yapmıştı.

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Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup evlerinin restorasyonu için kesenin ağzını açtı!

Mutlulukları gözlerinden okunan çift, baş başa tatil için geçtiğimiz günlerde Paris'i seçmişti. Ünlü çift, sonbaharda iyice romantikleşen şehirde liseli âşıklar gibi gezdi.

Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup evlerinin restorasyonu için kesenin ağzını açtı!

52 yaşındaki Mustafa Sandal ile 33 yaşındaki Melis Sütşurup çifti 90 milyon liralık evlerinin restorasyonu için kesenin ağzını açtı.

Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup evlerinin restorasyonu için kesenin ağzını açtı!

Mermerler için İtalya'yı tercih eden çift, son trend mobilyalar için de 3 milyon lira ödedi.

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