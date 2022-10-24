Giriş Tarihi: 24.10.2022 13:00
Güncelleme Tarihi: 24.10.2022
13:04
Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup evlerinin restorasyonu için kesenin ağzını açtı!
Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de biten ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, aradığı aşkı Melis Sütşurup'ta buldu. Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, Marmaris'te gerçekleşen düğünle de muradına ermişti. Ünlü çift, İstinye'deki 90 milyon liralık evlerinin restorasyonu için kesenin ağzını açtı. İşte dudak uçuklatan rakam...