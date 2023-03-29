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Haberler Galeri Mustafa Sandal'dan eşi Melis Sütşurup'a büyük destek! 12 ülkeyle anlaştı
Giriş Tarihi: 29.03.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 14:34

Mustafa Sandal'dan eşi Melis Sütşurup'a büyük destek! 12 ülkeyle anlaştı

Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de biten ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, aradığı aşkı Melis Sütşurup'ta buldu. Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, Marmaris'te gerçekleşen düğünle de muradına ermişti. Son olarak Mustafa Sandal, eşi Melis Sandal'ın çıkartacağı parfüm markasının isim babası oldu. Eşinin enerjisine ve yaratıcılığına güvenen Melis Sandal, henüz üretim aşamasında 12 ülkeyle satış anlaşması yaptı.

Mustafa Sandal’dan eşi Melis Sütşurup’a büyük destek! 12 ülkeyle anlaştı

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 2018 yılında iki çocuğunun annesi Sırp şarkıcı Emina Jahovic'ten boşanmıştı. Ünlü şarkıcı ardından Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, geçtiğimiz şubat ayında aile arasında düzenlenen nişanla evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Mustafa Sandal’dan eşi Melis Sütşurup’a büyük destek! 12 ülkeyle anlaştı

Sandal, Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmuştu. Çifte kumrular 3 Haziran'da Roma'da kıyılan nikah nikah sonrasında 11 Haziran'da da Marmaris'te düğün yapmıştı.

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Mustafa Sandal’dan eşi Melis Sütşurup’a büyük destek! 12 ülkeyle anlaştı

Mutlulukları gözlerinden okunan çift, baş başa tatil için geçtiğimiz günlerde Paris'i seçmişti. Ünlü çift, sonbaharda iyice romantikleşen şehirde liseli âşıklar gibi gezmişti.

Mustafa Sandal’dan eşi Melis Sütşurup’a büyük destek! 12 ülkeyle anlaştı

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Dilara Yıldırım ile birlikte İtalya'daki kozmetik fuarını gezerek, markası için fikirler toplayan Melis Sandal'ın parfüm markası artık hazır. Bu arada Parfüm markasına "DiegoMel" adını veren ortakların neden bu ismi seçtiğini de merak ettim. Meğer markanın isim babası Mustafa Sandal'mış!

Mustafa Sandal’dan eşi Melis Sütşurup’a büyük destek! 12 ülkeyle anlaştı

"12 ülkeyle satış anlaşması yapmışlar"

Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek markanın ismi için eşinin adından ilhamla "DiegoMel" seçen Sandal, bu tercihiyle turnayı tam gözünden vurmuş belli ki! Çünkü henüz üretim aşamasındayken 12 ülkeyle satış anlaşması yapmışlar bile. 88 takımyıldız isimlerinden oluşan 4 farklı kokunun ismini de Mustafa Sandal bulmuş bu arada.

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