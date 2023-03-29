Mustafa Sandal’dan eşi Melis Sütşurup’a büyük destek! 12 ülkeyle anlaştı

"12 ülkeyle satış anlaşması yapmışlar"

Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek markanın ismi için eşinin adından ilhamla "DiegoMel" seçen Sandal, bu tercihiyle turnayı tam gözünden vurmuş belli ki! Çünkü henüz üretim aşamasındayken 12 ülkeyle satış anlaşması yapmışlar bile. 88 takımyıldız isimlerinden oluşan 4 farklı kokunun ismini de Mustafa Sandal bulmuş bu arada.