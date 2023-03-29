Mustafa Sandal’dan eşi Melis Sütşurup’a büyük destek! 12 ülkeyle anlaştı

Giriş Tarihi: 29.03.2023 14:27
Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
14:34
Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de biten ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, aradığı aşkı Melis Sütşurup'ta buldu. Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, Marmaris'te gerçekleşen düğünle de muradına ermişti. Son olarak Mustafa Sandal, eşi Melis Sandal'ın çıkartacağı parfüm markasının isim babası oldu. Eşinin enerjisine ve yaratıcılığına güvenen Melis Sandal, henüz üretim aşamasında 12 ülkeyle satış anlaşması yaptı.