Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic hakkındaki iddialara cevap verdi! Emina Jahovic çocukları Yaman Sandal ve Yavuz Sandal ile...

Çocuklarının babası Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliğini geçen sene noktalayan şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Şu sıralar yeni bir ilişki yaşayan Emina Jahovic, iki çocuğuyla birlikte Sırbistan'a yerleşeceği iddialarına cevap verdi. Boşnak kökenli Sırp şarkıcı Emina Jahovic, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile 2008 yılında evlenmiş çift geçen yıl evliliklerini sonlandırmıştı. Mustafa Sandal ile olan evliliğinden Yaman Sandal, Yavuz Sandal adında iki çocuğu olan Emina Jahovic hakkında çıkan haberlere açıklama getirdi. Emina Jahovic, Türkiye'den ayrılacağı iddiasıyla ilgili sorular üzerine, Türk vatandaşlığına geçtiğini söyledi. Emina Jahovic "Ben burada yaşıyorum, çocuklarım burada okuyor. Tamamen uydurma bir haber. Oradan ev almadım. Keşke öyle yazıldığı gibi milyonluk ev alsam. Ama oraya yerleşemem. Biz artık Türk olduk." dedi. Güzelliği ile dikkat çeken 37 yaşındaki Emina Jahovic sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Özellikle babalarına benzerlikleriyle dikkat çeken oğullarıyla fotoğraflarına beğeni yağan Emina Jahovic çocuklarıyla sık sık tatile çıkıyor. İşte Emina Jahovic'in oğulları Yaman Sandal ile Yavuz Sandal ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...