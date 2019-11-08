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  • Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic hakkındaki iddialara cevap verdi! Emina Jahovic çocukları Yaman Sandal ve Yavuz Sandal ile...

'ın eski eşi hakkındaki iddialara cevap verdi! Emina Jahovic çocukları ve ile...

Çocuklarının babası 'la 10 yıllık evliğini geçen sene noktalayan şarkıcı , önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Şu sıralar yeni bir ilişki yaşayan Emina Jahovic, iki çocuğuyla birlikte 'a yerleşeceği iddialarına cevap verdi. Boşnak kökenli Sırp şarkıcı Emina Jahovic, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile 2008 yılında evlenmiş çift geçen yıl evliliklerini sonlandırmıştı. Mustafa Sandal ile olan evliliğinden , adında iki çocuğu olan Emina Jahovic hakkında çıkan haberlere açıklama getirdi. Emina Jahovic, 'den ayrılacağı iddiasıyla ilgili sorular üzerine, Türk vatandaşlığına geçtiğini söyledi. Emina Jahovic "Ben burada yaşıyorum, çocuklarım burada okuyor. Tamamen uydurma bir haber. Oradan ev almadım. Keşke öyle yazıldığı gibi milyonluk ev alsam. Ama oraya yerleşemem. Biz artık Türk olduk." dedi. Güzelliği ile dikkat çeken 37 yaşındaki Emina Jahovic sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Özellikle babalarına benzerlikleriyle dikkat çeken oğullarıyla fotoğraflarına beğeni yağan Emina Jahovic çocuklarıyla sık sık tatile çıkıyor. İşte Emina Jahovic'in oğulları Yaman Sandal ile Yavuz Sandal ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 08.11.2019 15:01 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 15:06
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic hakkındaki iddialara cevap verdi! Emina Jahovic çocukları Yaman Sandal ve Yavuz Sandal ile...

Çocuklarının babası 'la 10 yıllık evliğini geçen sene noktalayan şarkıcı , önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Şu sıralar yeni bir ilişki yaşayan Emina Jahovic, iki çocuğuyla birlikte 'a yerleşeceği iddialarına cevap verdi. Boşnak kökenli Sırp şarkıcı Emina Jahovic, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile 2008 yılında evlenmiş çift geçen yıl evliliklerini sonlandırmıştı. Mustafa Sandal ile olan evliliğinden , adında iki çocuğu olan Emina Jahovic hakkında çıkan haberlere açıklama getirdi. Emina Jahovic, 'den ayrılacağı iddiasıyla ilgili sorular üzerine, Türk vatandaşlığına geçtiğini söyledi. Emina Jahovic "Ben burada yaşıyorum, çocuklarım burada okuyor. Tamamen uydurma bir haber. Oradan ev almadım. Keşke öyle yazıldığı gibi milyonluk ev alsam. Ama oraya yerleşemem. Biz artık Türk olduk." dedi. Güzelliği ile dikkat çeken 37 yaşındaki Emina Jahovic sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Özellikle babalarına benzerlikleriyle dikkat çeken oğullarıyla fotoğraflarına beğeni yağan Emina Jahovic çocuklarıyla sık sık tatile çıkıyor. İşte Emina Jahovic'in oğulları Yaman Sandal ile Yavuz Sandal ve sizin için derlediğimiz ...

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic hakkındaki iddialara cevap verdi! Emina Jahovic çocukları Yaman Sandal ve Yavuz Sandal ile...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic hakkındaki iddialara cevap verdi! Emina Jahovic çocukları Yaman Sandal ve Yavuz Sandal ile...
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Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic hakkındaki iddialara cevap verdi! Emina Jahovic çocukları Yaman Sandal ve Yavuz Sandal ile...

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Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic hakkındaki iddialara cevap verdi! Emina Jahovic çocukları Yaman Sandal ve Yavuz Sandal ile...
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic hakkındaki iddialara cevap verdi! Emina Jahovic çocukları Yaman Sandal ve Yavuz Sandal ile...

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Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic hakkındaki iddialara cevap verdi! Emina Jahovic çocukları Yaman Sandal ve Yavuz Sandal ile...
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