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Haberler Galeri Mutfak Bahane’nin sunucusu Nursel Ergin ilk kez GÜNAYDIN’a anlattı: “Yaşamak istemiyorum, Allah’ım al canımı” dedim! Şükreder mi insan kanser olduğu için? Ediyormuş!
Giriş Tarihi: 28.02.2025 11:22 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 11:30

Mutfak Bahane’nin sunucusu Nursel Ergin ilk kez GÜNAYDIN’a anlattı: “Yaşamak istemiyorum, Allah’ım al canımı” dedim! Şükreder mi insan kanser olduğu için? Ediyormuş!

ATV'de ekrana gelen "Mutfak Bahane" programıyla geri dönmeye hazırlanan Nursel Ergin, filmleri aratmayan hayat hikayesine acı dolu bir deneyim daha ekledi... Yuvada büyüdü, kendi ayaklarının üstünde durmayı çok küçük yaşta öğrendi fakat bir kadın olarak son yaşadıklarıyla yüzleşmesi çok zor oldu. İlk kez Sabah Günaydın'a konuşan Ergin; önce rahim, sonra meme kanserine yakalandığını açıkladı. "Neredeyse kemiğe sıçrıyormuş, çok geç kalıyormuşuz" ifadeleriyle hastalığının boyutunu gözler önüne serdi, "Öleceğimi, bir daha asla hayat enerjimin olmayacağını düşündüm. 'Yaşamak istemiyorum, Allah'ım al canımı' dedim" diyerek ne kadar zor bir süreçten geçtiğini anlattı. İşte Nursel Ergin'in 8 aydır mücadele ettiği kanser sürecinin bilinmeyen tüm detayları…

YASEMİN DÖNGEL
Mutfak Bahane’nin sunucusu Nursel Ergin ilk kez GÜNAYDIN’a anlattı: Yaşamak istemiyorum, Allah’ım al canımı dedim! Şükreder mi insan kanser olduğu için? Ediyormuş!

Ünlü sunucu Nursel Ergin, 3 Mart Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 14.00'de Mutfak Bahane'nin sunucusu olarak ATV izleyicisi ile buluşacak. Peki, bir süredir neden ekranlardan uzaktı? Bu süreçte neler yaşadı? Rahim ve meme kanseri ile mücadele eden Ergin, yeni programı öncesi Sabah Günaydın TV'de Yasemİnce İtiraflar programında Yasemin Döngel'in konuğu oldu. Kanser sürecini, yaşadığı zorlukları ve yeni programına dair merak edilenlerini ilk kez paylaştı. İşte Nursel Ergin'in o açıklamaları…

Mutfak Bahane’nin sunucusu Nursel Ergin ilk kez GÜNAYDIN’a anlattı: Yaşamak istemiyorum, Allah’ım al canımı dedim! Şükreder mi insan kanser olduğu için? Ediyormuş!

ÖNCE RAHİM, SONRA MEME KANSERİ OLDUM! BİR KADIN OLARAK BUNUNLA YÜZLEŞMEK ÇOK ZORMUŞ

-Görüşmeyeli 2 yılı aşkın bir süre oldu. Nasılsın, iyi misin?

Gerçeği söylersem çok iyi değilim. İyileşmeye çalıştığım bir dönemdeyim. Senden sonra çok şey değişti. Zikretmesi de çok kolay değil… Mayıs ayında işte bir programım vardı başka bir kanalda biliyorsun. Onu bitirdim. Aslında bitmeden önce de iki kere rahim ameliyatı oldum. Üçüncüsünde rahmimin tamamen alınması gerekti. Kanser olduğum için. Önce rahim kanseri oldum. Rahmimi aldılar. Onun bir şokunu yaşadım. Sonra Yasemin bir kadın olarak bununla yüzleşmek çok zormuş. "Tamam, tamam sıradaki, zaten çocuk doğurmayacağım ben. Ne olacak ki? Regli olmasam da olur artık." diye kendimi böyle telkin ederken inanılmaz bir zayıflama sürecine girdim. O kadar zayıflayınca banyoda fark ettim ki mememde de bir kitle var. Rahim için kontrole gittiğim hastanede bavullarımı koydum arabaya. Dedim "Tamam, program bitti, ağlamak yok artık. Tamam Nursel, ne olmuş ki rahmin gittiyse?" diye böyle kendimi telkin ederken bavullarım arabada tatil hayali kurarken dedim ki "Bir de mamografi de çektireyim." Hiç çektirmemiştim daha önce.

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Mutfak Bahane’nin sunucusu Nursel Ergin ilk kez GÜNAYDIN’a anlattı: Yaşamak istemiyorum, Allah’ım al canımı dedim! Şükreder mi insan kanser olduğu için? Ediyormuş!

NEREDEYSE KEMİĞE SIÇRIYORMUŞ, ÇOK GEÇ KALIYORMUŞUZ…

-Kendin aynada fark ettin onu aslında...

Banyoda fark ettim. Çok aşırı zayıfladım. Böyle sol mememde böyle bayağı taş gibi bir şey böyle. Sonra mamografiye bir girdim. Mamografiye, ultrason bir daha hastaneden hiç çıkamadım. Bana böyle gözüme baka baka doktor dedi ki, üçüncü evre metastaz yapmış bir meme kanseriyle karşılaştım Yasemin. Neredeyse kemiğe sıçrıyormuş, neredeyse çok geç kalıyormuşuz. İlk öğrendiğimde şey oldum. "Tamam" dedim ama dedim de, hayatımda ilk defa böyle nefesim kesildi aslında. Hatta Murat'a bile demiştim ki "Sen arabada bekle, ben iki dakika çekilip çıkacağım" dedim.

Mutfak Bahane’nin sunucusu Nursel Ergin ilk kez GÜNAYDIN’a anlattı: Yaşamak istemiyorum, Allah’ım al canımı dedim! Şükreder mi insan kanser olduğu için? Ediyormuş!

ÇOK HAKSIZLIĞA UĞRADIM, BUNU KENDİME YAPTIĞIM İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM

-Sonuç hemen çıktı mı o anda?

Muayenede zaten hemen doktorun gözleri açıldı. Oradan beni mamografiye, oradan ultrasona aldılar. Şeyi yaşadın mı hayatında hiç bilmiyorum, hiç kıpırdamadan yüzüstü beni ultrason makinesine aldılar. Hiç kıpırdamaman gerekiyor onu yaparken. Ben böyle ağlarsam çok özür dilerim, böyle çok salya sümük ağlayan biriyim. Hiç kıpırdamam gerekiyor. Ağlarken için için böyle sümüğümle makine birleşti biliyor musun? Böyle nefesimi tuttum ve geçecek, geçecek, tamam. Ama tam boyutunu da bilmiyorum. Sonra duyduklarım daha da zordu. İşte üçüncü evre olduğu, neredeyse dördüncü evre kemiklere sıçrayacak olduğu. Yani aslında programın içinde ben o hastalığa yakalanmışım ve yoğunluktan da ihmal etmişim. Hep de şunu derdim "Burama bir taş oturdu." Öyle canım, kalbim acıyordu ki, mutsuzdum ki "Burama bir taş oturdu. Burama bir taş oturdu." Gerçekten burama bir taş oturmuş. Büyükçe de bir taş olmuş.

Mutfak Bahane’nin sunucusu Nursel Ergin ilk kez GÜNAYDIN’a anlattı: Yaşamak istemiyorum, Allah’ım al canımı dedim! Şükreder mi insan kanser olduğu için? Ediyormuş!

Şimdi artık olmuş bitmiş geçmiş, herkes ne yaptığını çok iyi biliyor. Ben de böyle çok arkadan konuşan biri değilim ama sonuç ortada. Bana çok şey yapıldı. Çok haksızlığa uğradım. İçin, için, için, için kendimi yedim bitirdim. Çok yanlışmış, çok üzgünüm bunu kendime yaptığım için.

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