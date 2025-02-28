Giriş Tarihi: 28.02.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
11:30
Mutfak Bahane’nin sunucusu Nursel Ergin ilk kez GÜNAYDIN’a anlattı: “Yaşamak istemiyorum, Allah’ım al canımı” dedim! Şükreder mi insan kanser olduğu için? Ediyormuş!
ATV'de ekrana gelen "Mutfak Bahane" programıyla geri dönmeye hazırlanan Nursel Ergin, filmleri aratmayan hayat hikayesine acı dolu bir deneyim daha ekledi... Yuvada büyüdü, kendi ayaklarının üstünde durmayı çok küçük yaşta öğrendi fakat bir kadın olarak son yaşadıklarıyla yüzleşmesi çok zor oldu. İlk kez Sabah Günaydın'a konuşan Ergin; önce rahim, sonra meme kanserine yakalandığını açıkladı. "Neredeyse kemiğe sıçrıyormuş, çok geç kalıyormuşuz" ifadeleriyle hastalığının boyutunu gözler önüne serdi, "Öleceğimi, bir daha asla hayat enerjimin olmayacağını düşündüm. 'Yaşamak istemiyorum, Allah'ım al canımı' dedim" diyerek ne kadar zor bir süreçten geçtiğini anlattı. İşte Nursel Ergin'in 8 aydır mücadele ettiği kanser sürecinin bilinmeyen tüm detayları…