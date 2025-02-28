Mutfak Bahane’nin sunucusu Nursel Ergin ilk kez GÜNAYDIN’a anlattı: “Yaşamak istemiyorum, Allah’ım al canımı” dedim! Şükreder mi insan kanser olduğu için? Ediyormuş!

ÖNCE RAHİM, SONRA MEME KANSERİ OLDUM! BİR KADIN OLARAK BUNUNLA YÜZLEŞMEK ÇOK ZORMUŞ

-Görüşmeyeli 2 yılı aşkın bir süre oldu. Nasılsın, iyi misin?

Gerçeği söylersem çok iyi değilim. İyileşmeye çalıştığım bir dönemdeyim. Senden sonra çok şey değişti. Zikretmesi de çok kolay değil… Mayıs ayında işte bir programım vardı başka bir kanalda biliyorsun. Onu bitirdim. Aslında bitmeden önce de iki kere rahim ameliyatı oldum. Üçüncüsünde rahmimin tamamen alınması gerekti. Kanser olduğum için. Önce rahim kanseri oldum. Rahmimi aldılar. Onun bir şokunu yaşadım. Sonra Yasemin bir kadın olarak bununla yüzleşmek çok zormuş. "Tamam, tamam sıradaki, zaten çocuk doğurmayacağım ben. Ne olacak ki? Regli olmasam da olur artık." diye kendimi böyle telkin ederken inanılmaz bir zayıflama sürecine girdim. O kadar zayıflayınca banyoda fark ettim ki mememde de bir kitle var. Rahim için kontrole gittiğim hastanede bavullarımı koydum arabaya. Dedim "Tamam, program bitti, ağlamak yok artık. Tamam Nursel, ne olmuş ki rahmin gittiyse?" diye böyle kendimi telkin ederken bavullarım arabada tatil hayali kurarken dedim ki "Bir de mamografi de çektireyim." Hiç çektirmemiştim daha önce.