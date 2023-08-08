Giriş Tarihi: 08.08.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 10:33

Nadide Sultan estetiklileri tiye aldı! Sosyal medya yıkıldı! "Doğal estetikli Nadide Sultan"

Bir dönem şarkıları ile adından oldukça söz ettiren Nadide Sultan şimdilerde magazinden uzak sade bir yaşam sürüyor. Nadide Sultan 2014 yılında yönetmen Hakan Yonat ile evlenmiş ardından bir de çocuk sahibi olmuştu. Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmeyen Nadide Sultan paylaşımları ile dikkat çekiyor. Nadide Sultan, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile gündem oldu. Sultan, Instagram hesabında estetik yaptırdığını kabul etmeyip doğal olduğunu savunanlara gönderme yaptı. Efekt ile yüzünü değiştirerek botoks ve estetik yaptırmış gibi görünen Nadide Sultan "Doğal estetikli Nadide Sultan" notuyla paylaştı.