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Haberler Galeri Nadide Sultan estetiklileri tiye aldı! Sosyal medya yıkıldı! "Doğal estetikli Nadide Sultan"
Giriş Tarihi: 08.08.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 10:33

Nadide Sultan estetiklileri tiye aldı! Sosyal medya yıkıldı! "Doğal estetikli Nadide Sultan"

Bir dönem şarkıları ile adından oldukça söz ettiren Nadide Sultan şimdilerde magazinden uzak sade bir yaşam sürüyor. Nadide Sultan 2014 yılında yönetmen Hakan Yonat ile evlenmiş ardından bir de çocuk sahibi olmuştu. Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmeyen Nadide Sultan paylaşımları ile dikkat çekiyor. Nadide Sultan, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile gündem oldu. Sultan, Instagram hesabında estetik yaptırdığını kabul etmeyip doğal olduğunu savunanlara gönderme yaptı. Efekt ile yüzünü değiştirerek botoks ve estetik yaptırmış gibi görünen Nadide Sultan "Doğal estetikli Nadide Sultan" notuyla paylaştı.

Nadide Sultan estetiklileri tiye aldı! Sosyal medya yıkıldı! Doğal estetikli Nadide Sultan

90'lı yılların yıldız şarkıcısı Nadide Sultan, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile gündem oldu. Yaklaşık 9 yıl önce yönetmen Hakan Yonat ile evlenen şarkıcı Nadide Sultan, 2018 yılında annelik sevinci yaşamıştı. Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Nadide Sultan, Instagram hesabında estetik yaptırdığını kabul etmeyip doğal olduğunu savunanlara gönderme yaptı.

Nadide Sultan estetiklileri tiye aldı! Sosyal medya yıkıldı! Doğal estetikli Nadide Sultan

"DOĞAL ESTETİKLİ NADİDE SULTAN"

Efekt ile yüzünü değiştirerek botoks ve estetik yaptırmış gibi görünen Nadide Sultan "Doğal estetikli Nadide Sultan" notuyla paylaştı.

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Nadide Sultan estetiklileri tiye aldı! Sosyal medya yıkıldı! Doğal estetikli Nadide Sultan

"BİRAZ SALYA DA AKITIYOR"

Kendisini videoya alan Nadide Sultan şu ifadelere yer verdi; "Ben kayıtta mıyız anlayamıyorum çünkü bazen gözlerimi kırptığımda lensim kayıyor. Dudaklarımı da çok kapatamıyorum ama bu doğallığı yakalayamıyorlar. Herkes bu doğallığı yakalayamıyor. Saçlarım mesela doğal rengi buydu ben çocukken. Dudaklarımı hissetmiyorum. Biraz salya da akıtıyor ama olsun güzelliğim doğal."

Nadide Sultan estetiklileri tiye aldı! Sosyal medya yıkıldı! Doğal estetikli Nadide Sultan

Nadide Sultan 'Doğalım' diyen estetiklileri böyle tiye aldı! "Herkes bu doğallığı yakalayamıyor" | Video

Nadide Sultan estetiklileri tiye aldı! Sosyal medya yıkıldı! Doğal estetikli Nadide Sultan
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