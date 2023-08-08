Video Magazin Nadide Sultan 'Doğalım' diyen estetiklileri böyle tiye aldı! "Herkes bu doğallığı yakalayamıyor" | Video
Nadide Sultan 'Doğalım' diyen estetiklileri böyle tiye aldı!

Nadide Sultan 'Doğalım' diyen estetiklileri böyle tiye aldı! "Herkes bu doğallığı yakalayamıyor" | Video

08.08.2023 | 10:21

90'lı yılların yıldız şarkıcısı Nadide Sultan sosyal medya hesabında 'Doğalım' diye estetikli kişileri tiye aldı. Ünlü şarkıcı kendisinde estetik efekti yaparak konuştu. İşte o paylaşımı...

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