Nadide Sultan 'Doğalım' diyen estetiklileri böyle tiye aldı! "Herkes bu doğallığı yakalayamıyor" | Video
90'lı yılların yıldız şarkıcısı Nadide Sultan sosyal medya hesabında 'Doğalım' diye estetikli kişileri tiye aldı. Ünlü şarkıcı kendisinde estetik efekti yaparak konuştu. İşte o paylaşımı...
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