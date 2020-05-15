Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Özgür Ozan Nam-ı diğer Hüsnü Çoban hayranlarını şaşırttı! Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Gigi Hadid'in Instagram'ında...

Nam-ı diğer hayranlarını şaşırttı! 'ın Hüsnü Çoban'ı 'in 'ında...

dizisinde karakteri ile gönüllere taht kuran hayranlarının ağzını açık bıraktı. Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ını dünyaca ünlü model kardeşler Bella ve 'in 'ında görenler çok şaşırdı. Bella ve Gigi Hadid'in babaları Arka Sokaklar dizisindeki Hüsnü Çoban'a ikizi kadar benzeyince, ülkemizde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Gigi Hadid'in instagram hesabından yaptığı paylaşımda babası Mohamed Anwar Hadid'i gören Türk kullanıcılar adeta yorum yağdırdı. Gigi Hadid'in takipçilerinden " Arka Sokaklar'ı bırakıp Gigi Hadid'e babalık yapan koca yürekli Hüsnü Çoban", "Hüsnü Çoban'a, Hüsnü Çoban'dan daha çok benziyor" yorumları geldi. İşte Özgür Ozan'ın ağızları açık bırakan benzerliği ve sizin için delediğimiz ünlü isimlerin benzerleri...

Giriş Tarihi: 15.05.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 11:39
Özgür Ozan Nam-ı diğer Hüsnü Çoban hayranlarını şaşırttı! Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Gigi Hadid'in Instagram'ında...

dizisinde karakteri ile gönüllere taht kuran hayranlarının ağzını açık bıraktı. Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ını dünyaca ünlü model kardeşler Bella ve 'in 'ında görenler çok şaşırdı. Bella ve Gigi Hadid'in babaları Arka Sokaklar dizisindeki Hüsnü Çoban'a ikizi kadar benzeyince, ülkemizde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Gigi Hadid'in instagram hesabından yaptığı paylaşımda babası Mohamed Anwar Hadid'i gören Türk kullanıcılar adeta yorum yağdırdı. Gigi Hadid'in takipçilerinden " Arka Sokaklar'ı bırakıp Gigi Hadid'e babalık yapan koca yürekli Hüsnü Çoban", "Hüsnü Çoban'a, Hüsnü Çoban'dan daha çok benziyor" yorumları geldi. İşte Özgür Ozan'ın ağızları açık bırakan benzerliği ve sizin için delediğimiz ünlü isimlerin benzerleri...

Özgür Ozan Nam-ı diğer Hüsnü Çoban hayranlarını şaşırttı! Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Gigi Hadid'in Instagram'ında...

Kit Harington - Alperen Duymaz

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Özgür Ozan Nam-ı diğer Hüsnü Çoban hayranlarını şaşırttı! Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Gigi Hadid'in Instagram'ında...

Irina Shayk - Amine Gülşe

Özgür Ozan Nam-ı diğer Hüsnü Çoban hayranlarını şaşırttı! Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Gigi Hadid'in Instagram'ında...

Meral Kaplan - Cameron Diaz

Özgür Ozan Nam-ı diğer Hüsnü Çoban hayranlarını şaşırttı! Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Gigi Hadid'in Instagram'ında...

Lana Del Rey - Esra Erol

SON DAKİKA