Özgür Ozan Nam-ı diğer Hüsnü Çoban hayranlarını şaşırttı! Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Gigi Hadid'in Instagram'ında...

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakteri ile gönüllere taht kuran Özgür Ozan hayranlarının ağzını açık bıraktı. Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ını dünyaca ünlü model kardeşler Bella ve Gigi Hadid'in Instagram'ında görenler çok şaşırdı. Bella ve Gigi Hadid'in babaları Mohamed Anwar Hadid Arka Sokaklar dizisindeki Hüsnü Çoban'a ikizi kadar benzeyince, ülkemizde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Gigi Hadid'in instagram hesabından yaptığı paylaşımda babası Mohamed Anwar Hadid'i gören Türk kullanıcılar adeta yorum yağdırdı. Gigi Hadid'in takipçilerinden " Arka Sokaklar'ı bırakıp Gigi Hadid'e babalık yapan koca yürekli Hüsnü Çoban", "Hüsnü Çoban'a, Hüsnü Çoban'dan daha çok benziyor" yorumları geldi. İşte Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ağızları açık bırakan benzerliği ve sizin için delediğimiz ünlü isimlerin benzerleri...