Giriş Tarihi: 16.06.2021 14:46Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 14:55
Ne yaptın Gülşen? Şarkıcı Gülşen önce karın kasları ile Instagram'ı salladı sonra ayna pozu ile ağızları açık bıraktı!
Ünlü şarkıcı Gülşen'den olay yaratan yeni poz geldi. Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında ise oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. Karantina döneminde sosyal medyaya iyice alışan Gülşen cüretkar paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Önce spor yaparken pozunu paylaşan Gülşen karın kasları ile dikkat çekerken ardından ayna pozu geldi. Gülşen kıyafet denerken çektiği ayna pozu ile Instagram'ı salladı. Gülşen'in ayna pozuna "Ne yaptın Gülşen" yorumları yağdı... İşte aşırı zayıflığıyla dikkat çeken 45 yaşındaki Gülşen'in iddialı paylaşımları...