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Haberler Galeri Ne yaptın Gülşen? Şarkıcı Gülşen önce karın kasları ile Instagram'ı salladı sonra ayna pozu ile ağızları açık bıraktı!
Giriş Tarihi: 16.06.2021 14:46 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 14:55

Ne yaptın ? Şarkıcı Gülşen önce karın kasları ile Instagram'ı salladı sonra ile ağızları açık bıraktı!

Ünlü şarkıcı 'den olay yaratan yeni poz geldi. Gülşen, 2016 yılında aranjör ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında ise oğulları 'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. Karantina döneminde sosyal medyaya iyice alışan Gülşen cüretkar paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Önce spor yaparken pozunu paylaşan ile dikkat çekerken ardından geldi. Gülşen kıyafet denerken çektiği ayna pozu ile Instagram'ı salladı. Gülşen'in ayna pozuna "Ne yaptın Gülşen" yorumları yağdı... İşte aşırı zayıflığıyla dikkat çeken 45 yaşındaki ...

Ne yaptın Gülşen? Şarkıcı Gülşen önce karın kasları ile Instagram'ı salladı sonra ayna pozu ile ağızları açık bıraktı!

Ünlü şarkıcı 'den olay yaratan yeni poz geldi. Gülşen, 2016 yılında aranjör ile nikah masasına oturmuştu.

Ne yaptın Gülşen? Şarkıcı Gülşen önce karın kasları ile Instagram'ı salladı sonra ayna pozu ile ağızları açık bıraktı!

Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren ve , 2017 yılında ise oğulları 'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı.

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Ne yaptın Gülşen? Şarkıcı Gülşen önce karın kasları ile Instagram'ı salladı sonra ayna pozu ile ağızları açık bıraktı!

Karantina döneminde sosyal medyaya iyice alışan cüretkar paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ne yaptın Gülşen? Şarkıcı Gülşen önce karın kasları ile Instagram'ı salladı sonra ayna pozu ile ağızları açık bıraktı!

Önce spor yaparken pozunu paylaşan karın kasları ile dikkat çekerken ardından geldi.

Ne yaptın Gülşen? Şarkıcı Gülşen önce karın kasları ile Instagram'ı salladı sonra ayna pozu ile ağızları açık bıraktı!

İşte aşırı zayıflığıyla dikkat çeken 45 yaşındaki 'in iddialı paylaşımları...

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