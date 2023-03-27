Giriş Tarihi: 27.03.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 12:08

"Neden kendinize bunu yaptınız?" Estetiğin dozunu kaçıran Umut Akyürek'in son hali şoke etti! Yerli Angelina Jolie diyorlardı ama...

49 yaşındaki Umut Akyürek'in sahnelere ilk çıktığı yıllardan bu yana değişimi görenlere 'yok artık' dedirtiyor. Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırınca değişimi hayranlarını ikiye böldü. Şarkıcı Umut Akyürek'in değişimi sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Umut Akyürek, özellikle kendisi gibi sanatçı eşi Oktay Ertuğrul ve 18 yaşındaki kızı Melek Bal ile paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Umut Akyürek'in son halini paylaştığı yeni karesi ile estetik eleştirilerinin hedefi oldu. Umut Akyürek'in yüzündeki değişime "Neden kendinize bunu yaptınız?" yorumları yağdı. İşte 'Yerli Angelina Jolie' lakaplı Umut Akyürek'in son hali...