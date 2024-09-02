Tolga Savacı’yı kaybettikten sonra ilk kez konuştu: Kaydebedeciğimi hissettim! O gitmeden hemen önce...

Tolga Bey ile nasıl tanışmıştınız?

Rahmetli Nazire Dedeman'ın yaş günü partisinde. Tanıştığımız gece de el ele tutuştuk ve bir daha da ayrılmadık. Tolgacığım bana daha o ilk gece "Yıllardır ne aradığımı bilmeden, hayatımda eksik bir şeyi arıyordum. Tatmin olamıyordum bir türlü. Hep bir şeyler eksikti. Ama neydi? Seni tanıyınca ne aradığımı buldum. Aradığım senmişsin. Sana aşık oldum" dedi. Aramızda daha ilk andan çok farklı bir duygu hissetmiştik. Sanki bir zamanlar sevip sonra kaybettiğimiz sevgiliyi yeniden bulmuş gibiydi duygumuz. Ben Tolgacığımın o güne kadar bir tek filmini, dizisini bile izlememiştim. Sadece çok iyi ve çok hayranı olan bir aktör olduğunu biliyordum. Ama onun özünü, ruhunu çok iyi tanıyordum. O da bana aynı şeyleri söylediğinde gerçekten daha önceden aşina ruhlarımızın buluştuğuna inandık.