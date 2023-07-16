Giriş Tarihi: 16.07.2023 14:56
Güncelleme Tarihi: 16.07.2023
15:05
Neşe Erberk ilk 24’e giremeyen kızı Selin Gurdikyan'a moral mesajı verdi! Nagihan Karadere'den olay yorum! "Buram buram torpil kokuyor"
MISS Turkey 2022 güzellik yarışmasında üçüncü olan, Eski Türkiye Güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan, ülkemizi Miss Supranational yarışmasında temsil etti. Miss Supranational yarışmasında ilk 24'e giremedi. Neşe Erberk sosyal medya hesabında kızı için moral mesajı yayımladı. Ardından Nagihan Karadere'den olay bir yorum geldi. Karadere, "Buram buram torpil kokuyor" yazdı.