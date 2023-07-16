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Haberler Galeri Neşe Erberk ilk 24’e giremeyen kızı Selin Gurdikyan'a moral mesajı verdi! Nagihan Karadere'den olay yorum! "Buram buram torpil kokuyor"
Giriş Tarihi: 16.07.2023 14:56 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 15:05

Neşe Erberk ilk 24’e giremeyen kızı Selin Gurdikyan'a moral mesajı verdi! Nagihan Karadere'den olay yorum! "Buram buram torpil kokuyor"

MISS Turkey 2022 güzellik yarışmasında üçüncü olan, Eski Türkiye Güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan, ülkemizi Miss Supranational yarışmasında temsil etti. Miss Supranational yarışmasında ilk 24'e giremedi. Neşe Erberk sosyal medya hesabında kızı için moral mesajı yayımladı. Ardından Nagihan Karadere'den olay bir yorum geldi. Karadere, "Buram buram torpil kokuyor" yazdı.

Neşe Erberk ilk 24’e giremeyen kızı Selin Gurdikyan’a moral mesajı verdi! Nagihan Karadere’den olay yorum! Buram buram torpil kokuyor

Neşe Erberk'in üçüz kızlarından Selin Gurdikyan, Miss Turkey 2022 güzellik yarışmasında üçüncü olduktan sonra gittiği Miss Supranational yarışmasında ilk 24'e giremedi.

Neşe Erberk ilk 24’e giremeyen kızı Selin Gurdikyan’a moral mesajı verdi! Nagihan Karadere’den olay yorum! Buram buram torpil kokuyor

Selin Gurdikyan için Miss Turkey, Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Harikaydın Selin! Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğin için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

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Neşe Erberk ilk 24’e giremeyen kızı Selin Gurdikyan’a moral mesajı verdi! Nagihan Karadere’den olay yorum! Buram buram torpil kokuyor

Ünlü isme bir moral mesajı da annesi Neşe Erberk'ten geldi.

Neşe Erberk ilk 24’e giremeyen kızı Selin Gurdikyan’a moral mesajı verdi! Nagihan Karadere’den olay yorum! Buram buram torpil kokuyor

1983'te Türkiye Güzeli, 1984'te Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk kızına şu sözlerle destek oldu:

Neşe Erberk ilk 24’e giremeyen kızı Selin Gurdikyan’a moral mesajı verdi! Nagihan Karadere’den olay yorum! Buram buram torpil kokuyor

"Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğin için seninle gurur duyuyorum bebeğim. Sahnede harikaydın. Yapabileceğin en iyi performansı yaptın."

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