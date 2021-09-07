Nesrin Cavadzade sosyal medyayı yaktı geçti! Kırmızı elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Rol arkadaşlığı aşka dönüşen oyuncular Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan cephesinde sürpriz gelişe yaşanmıştı. Sosyal medyada aşkıyla paylaştığı fotoğraflarda sürekli sevgilisini alnının üstüne etiketleyip 'Alın yazım' mesajı veren Gökhan Alkan, yuva kurmak için harekete geçmişti. Sevgilisi Nesrin Cavadzade'ye romantik bir evlilik teklifinde bulunan Gökhan Alkan 'Evet' yanıtını almıştı. Nesrin Cavadzade, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak kırmızı elbiseli bir fotoğrafını paylaşan Cevadzade'nin kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı.