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Haberler Galeri Nesrin Cavadzade üstsüz güneşlendi! Kimseye aldırış etmeden sere serpe...
Giriş Tarihi: 19.07.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 13:11

Nesrin Cavadzade üstsüz güneşlendi! Kimseye aldırış etmeden sere serpe...

Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününde paylaştığı video ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bora Akkaş'ın da Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar ise olay olmuştu. Tüm bunların ardından Nesrin Cavadzade, yine gündem oldu. Ünlü oyuncu önceki gün Bodrum'da kaldığı otelin iskelesinde görüntülendi. Kendisini sık sık serin sulara bırakan oyuncu, üstsüz güneşlendi. Cavadzade, kimseye aldırış etmeden sere serpe öylece uzandı.

Nesrin Cavadzade üstsüz güneşlendi! Kimseye aldırış etmeden sere serpe...

Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü kutlayan Nesrin Cavadzade, sosyal medyada paylaştığı videoyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Nesrin Cavadzade üstsüz güneşlendi! Kimseye aldırış etmeden sere serpe...

Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı videoda Bora Akkaş'ın Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar gündem olmuştu.

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Nesrin Cavadzade üstsüz güneşlendi! Kimseye aldırış etmeden sere serpe...

Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alan olay sonrası Bora Akkaş, 8 aylık eşinden özür dilemişti.

Nesrin Cavadzade üstsüz güneşlendi! Kimseye aldırış etmeden sere serpe...

Ünlü isim "Nesrin'in Uraz'ın doğum günü için hazırladığı postta yer alan geçen sene çekilmiş o video çok saçma ve talihsiz olmuş. Neden bu video bilmiyorum. Halim ve tavrımdan ya da videonun seçili bölümlerinden anlaşılmıyor olabilir ama bu aramızdaki bir şaka idi. Yoksa Nesrin'e para takmak benim ne haddime. Videonun çekildiği tarih, oturduğumuz masa ve arkadaşlarımız ve bu olayın başında sonunda ne olduğu görünmediği için toplum tarafından hoş karşılanmayan her şeyi anlıyorum. Bunun eşimin doğumuna bu kadar yakın bir zamanda bir mesele haline gelmesinden derin mutsuzluk duyuyorum. Konu sadece Uraz'ın doğum günü olmalıydı. Görüntünün yarattığı bu kötü duygular için eşim Oben'den özür dilerim. Bu konu özelinde beni yargılayan insanlara da mutsuzluğumu belirtmek isterim" demişti.

Nesrin Cavadzade üstsüz güneşlendi! Kimseye aldırış etmeden sere serpe...

Tüm bunların ardından bir markanın daveti üzerine Bodrum'a giden Nesrin Cavadzade, önceki gün Torba'da kaldığı otelin iskelesinde görüntülendi.

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