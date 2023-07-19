Giriş Tarihi: 19.07.2023 12:58
Güncelleme Tarihi: 19.07.2023
13:11
Nesrin Cavadzade üstsüz güneşlendi! Kimseye aldırış etmeden sere serpe...
Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününde paylaştığı video ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bora Akkaş'ın da Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar ise olay olmuştu. Tüm bunların ardından Nesrin Cavadzade, yine gündem oldu. Ünlü oyuncu önceki gün Bodrum'da kaldığı otelin iskelesinde görüntülendi. Kendisini sık sık serin sulara bırakan oyuncu, üstsüz güneşlendi. Cavadzade, kimseye aldırış etmeden sere serpe öylece uzandı.