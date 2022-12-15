Giriş Tarihi: 15.12.2022 14:21 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 14:36

Nevra Serezli'nin kendi gibi oyuncu oğlu Murat Serezli son hali ile şoke etti! "Ak sakallı dede gibi" Annesi yanında genç kaldı!

Sanat yaşamında 52 yılı deviren usta oyuncu Nevra Serezli, kendisi gibi oyuncu olan oğlu Murat Serezli ile karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Murat Serezli'nin sunucu olduğu törende ödül alan Nevra Serezli "Oğlum sundu ben ödül aldım" notu ile paylaştığı kare ile çok konuşuldu. Tiyatro ve sinema sanatçıları Metin Serezli ve Nevra Serezli'nin oğlu olan Murat Serezli'nin son halini görenler sanatçıyı tanımakta zorlandı. Neredeyse tamamı beyazlayan saç ve sakalını uzatan Murat Serezli'nin son haline "Annesi yanında genç kalmış" yorumları yağdı...