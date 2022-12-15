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Haberler Galeri Nevra Serezli'nin kendi gibi oyuncu oğlu Murat Serezli son hali ile şoke etti! "Ak sakallı dede gibi" Annesi yanında genç kaldı!
Giriş Tarihi: 15.12.2022 14:21 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 14:36

Nevra Serezli'nin kendi gibi oyuncu oğlu Murat Serezli son hali ile şoke etti! "Ak sakallı dede gibi" Annesi yanında genç kaldı!

Sanat yaşamında 52 yılı deviren usta oyuncu Nevra Serezli, kendisi gibi oyuncu olan oğlu Murat Serezli ile karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Murat Serezli'nin sunucu olduğu törende ödül alan Nevra Serezli "Oğlum sundu ben ödül aldım" notu ile paylaştığı kare ile çok konuşuldu. Tiyatro ve sinema sanatçıları Metin Serezli ve Nevra Serezli'nin oğlu olan Murat Serezli'nin son halini görenler sanatçıyı tanımakta zorlandı. Neredeyse tamamı beyazlayan saç ve sakalını uzatan Murat Serezli'nin son haline "Annesi yanında genç kalmış" yorumları yağdı...

Nevra Serezli’nin kendi gibi oyuncu oğlu Murat Serezli son hali ile şoke etti! Ak sakallı dede gibi Annesi yanında genç kaldı!

Merhum sanatçı Metin Serezli ile usta oyuncu Nevra Serezli'nin oğulları Murat Serezli son hali ile şaşkınlık yarattı.

Nevra Serezli’nin kendi gibi oyuncu oğlu Murat Serezli son hali ile şoke etti! Ak sakallı dede gibi Annesi yanında genç kaldı!

Sanat yaşamında 52 yılı deviren usta oyuncu Nevra Serezli, kendisi gibi oyuncu olan oğlu Murat Serezli ile karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Nevra Serezli’nin kendi gibi oyuncu oğlu Murat Serezli son hali ile şoke etti! Ak sakallı dede gibi Annesi yanında genç kaldı!

Murat Serezli'nin sunucu olduğu törende ödül alan Nevra Serezli "Oğlum sundu ben ödül aldım" notu ile paylaştığı kare ile çok konuşuldu.

Nevra Serezli’nin kendi gibi oyuncu oğlu Murat Serezli son hali ile şoke etti! Ak sakallı dede gibi Annesi yanında genç kaldı!

Tiyatro ve sinema sanatçıları Metin Serezli ve Nevra Serezli'nin oğlu olan Murat Serezli'nin son halini görenler sanatçıyı tanımakta zorlandı.

Nevra Serezli’nin kendi gibi oyuncu oğlu Murat Serezli son hali ile şoke etti! Ak sakallı dede gibi Annesi yanında genç kaldı!

İşte birçok dizi, film ve reklam filminden tanıdığımız oyuncu ve seslendirme sanatçısı Murat Serezli'nin farklı imajı...

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