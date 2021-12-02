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Haberler Galeri Nilsu Berfin Aktaş'ın sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı! Genç oyuncunun gizli evliliği duyanları şoke etti!
Giriş Tarihi: 02.12.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 12:35

Nilsu Berfin Aktaş'ın sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı! Genç oyuncunun gizli evliliği duyanları şoke etti!

Bir dönem rol aldığı "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisindeki başarılı performansıyla şöhreti yakalayan genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, her hareketiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Güzelliğiyle de ön plana çıkan oyuncu hakkında son olarak flaş bir gerçek ortaya çıktı. 23 yaşındaki Aktaş'ın, sevgilisiyle sessiz sedasız nikah masasına oturduğu öğrenildi. İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın gizli evliliğinin perde arkası...

Nilsu Berfin Aktaş’ın sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı! Genç oyuncunun gizli evliliği duyanları şoke etti!

"Kuzey Yıldızı: İlk Aşk" dizisi, eğlenceli anları ile dikkati çekti. Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrol oynadığı dizide; Nilsu Berfin Aktaş, Aslıhan Kapanşahin, Gizem Güneş gibi isimler ilgi topladı.

Nilsu Berfin Aktaş’ın sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı! Genç oyuncunun gizli evliliği duyanları şoke etti!

Genç oyuncuların buluştuğu dizide özellikle Nilsu Berfin Aktaş, güzelliği ile beğenileri üzerine çekti.

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Nilsu Berfin Aktaş’ın sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı! Genç oyuncunun gizli evliliği duyanları şoke etti!

Dizinin bitmesinin ardından setlerden uzak kalmayan ve birçok projeye imza atan Aktaş, "Benim Hayatım" dizisi ile seyirci karşısına çıktı.

Nilsu Berfin Aktaş’ın sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı! Genç oyuncunun gizli evliliği duyanları şoke etti!

Dizi seyircisinden istediği desteği alamadı ve final kararı verdi. Ancak Nilsu Berfin, rolünün altından kalkmayı başardı.

Nilsu Berfin Aktaş’ın sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı! Genç oyuncunun gizli evliliği duyanları şoke etti!

Güzel ve genç oyuncu dizi projeleri dışında, şimdilerde özel hayatıyla magazin gündemine gelmeye başladı.

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