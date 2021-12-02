Giriş Tarihi: 02.12.2021 12:33Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 12:35
Nilsu Berfin Aktaş'ın sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı! Genç oyuncunun gizli evliliği duyanları şoke etti!
Bir dönem rol aldığı "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisindeki başarılı performansıyla şöhreti yakalayan genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, her hareketiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Güzelliğiyle de ön plana çıkan oyuncu hakkında son olarak flaş bir gerçek ortaya çıktı. 23 yaşındaki Aktaş'ın, sevgilisiyle sessiz sedasız nikah masasına oturduğu öğrenildi. İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın gizli evliliğinin perde arkası...