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Haberler Galeri Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! 23 yaşındaki Ayşe Nazlı annesi şarkıcı Nilüfer ile paylaşım yaptı! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 06.04.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 09:04

Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! 23 yaşındaki Ayşe Nazlı annesi şarkıcı Nilüfer ile paylaşım yaptı! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu!

Sevilen şarkıcı Nilüfer, bir dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı ilgi odağı oldu. 4 aylıkken şarkıcı Nilüfer tarafından evlat edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde çok güzel bir genç kız. İngiltere'de psikoloji okuyan 23 yaşındaki Ayşe Nazlı Yumlu güzelliğiyle dikkat çekiyor. İşte şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son hali...

Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! 23 yaşındaki Ayşe Nazlı annesi şarkıcı Nilüfer ile paylaşım yaptı! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu!

Bundan 23 yıl önce Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edinilen Ayşe Nazlı, şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız oldu. Şarkıcı Nilüfer geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kızı Ayşe Nazlı ile tbt paylaşımında bulunmuştu...

Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! 23 yaşındaki Ayşe Nazlı annesi şarkıcı Nilüfer ile paylaşım yaptı! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu!

Nilüfer ile kızının kar paylaşımına hayranlarından beğeni ve yorum yağmıştı.

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Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! 23 yaşındaki Ayşe Nazlı annesi şarkıcı Nilüfer ile paylaşım yaptı! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu!

Nilüfer, 2000 yılında evlat edindiği Ayşe Nazlı'ya olan sevgisini her defasında ortaya koyuyor.

Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! 23 yaşındaki Ayşe Nazlı annesi şarkıcı Nilüfer ile paylaşım yaptı! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu!

Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı artık 23 yaşında.

Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! 23 yaşındaki Ayşe Nazlı annesi şarkıcı Nilüfer ile paylaşım yaptı! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu!

Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu beğeni topluyor...

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