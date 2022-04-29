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Haberler Galeri Nilüfer ile Reha Muhtar Ayşe Nazlı'yı 4 aylıkken evlat edinmişti... 22 yaşındaki Ayşe Nazlı güzelliği ile büyüledi!
Giriş Tarihi: 29.04.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 09:26

Nilüfer ile Reha Muhtar Ayşe Nazlı'yı 4 aylıkken evlat edinmişti... 22 yaşındaki Ayşe Nazlı güzelliği ile büyüledi!

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in o dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde 22 yaşında güzeller güzeli bir genç kız. Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu son olarak İngiltere'de psikoloji okuyan kızı ile görüntülenmişti. Son yıllarda rap müziğin öne çıktığını belirten sanatçı, "Pop geride kaldı ama hiçbir zaman bitmez" demişti. İşte şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son hali...

Nilüfer ile Reha Muhtar Ayşe Nazlı’yı 4 aylıkken evlat edinmişti... 22 yaşındaki Ayşe Nazlı güzelliği ile büyüledi!

Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü.

Nilüfer ile Reha Muhtar Ayşe Nazlı’yı 4 aylıkken evlat edinmişti... 22 yaşındaki Ayşe Nazlı güzelliği ile büyüledi!

'Dünya Dönüyor', 'Başıma Gelenler', 'Boşver', 'Kim Arar Seni', 'Mavilim', 'Çok Uzaklarda' ve 'Namussuz Akşamlar' şarkıları Türk popunun klasikleri arasına giren Nilüfer, son yıllarda rap müziğin öne çıktığını belirten sanatçı, "Pop geride kaldı ama hiçbir zaman bitmez" demişti.

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Nilüfer ile Reha Muhtar Ayşe Nazlı’yı 4 aylıkken evlat edinmişti... 22 yaşındaki Ayşe Nazlı güzelliği ile büyüledi!

Babası Cemil Bey'in piyano çalıp, annesi Lütfiye Hanım'ın Türk sanat müziği şarkıları söylediği bir evde müzikle iç içe çocukluk geçiren Nilüfer, 1972 yılında 'Kalbim Bir Pusula' adlı ilk 45'liğini yayımlarken, 1973'te 'Dünya Dönüyor' 45'liği ile çıkış yakaladı.

Nilüfer ile Reha Muhtar Ayşe Nazlı’yı 4 aylıkken evlat edinmişti... 22 yaşındaki Ayşe Nazlı güzelliği ile büyüledi!

90'ların sonuna kadar usta müzisyen Kayahan ile birlikte çalışan ve 50 yıllık kariyerinde birçok hit şarkıya imza atan Türk pop müziğinin önde gelen yorumcularından Nilüfer, 2000 yılında evlat edindiği Ayşe Nazlı objektiflere yansımıştı.

Nilüfer ile Reha Muhtar Ayşe Nazlı’yı 4 aylıkken evlat edinmişti... 22 yaşındaki Ayşe Nazlı güzelliği ile büyüledi!

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