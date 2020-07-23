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20 yaşına bastı! Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı’nın doğum gününde duygusal mesaj!

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı yeni yaşını kutluyor. Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan Nilüfer Yumlu'dan paylaşımı geldi. Nilüfer Yumlu kızı Ayşe Nazlı'nın 20. yaşını duygusal bir mesajla kutladı. İşte ve şarkıcının beğeni toplayan paylaşımı...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 09:52
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı 20 yaşına bastı! Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı’nın doğum gününde duygusal mesaj!

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor.

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı 20 yaşına bastı! Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı’nın doğum gününde duygusal mesaj!

4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı yeni yaşını kutluyor.

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Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı 20 yaşına bastı! Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı’nın doğum gününde duygusal mesaj!

Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan 'dan paylaşımı geldi. Nilüfer Yumlu kızı Ayşe Nazlı'nın 20. yaşını duygusal bir mesajla kutladı.

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı 20 yaşına bastı! Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı’nın doğum gününde duygusal mesaj!

İşte ve şarkıcının beğeni toplayan paylaşımı...

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı 20 yaşına bastı! Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı’nın doğum gününde duygusal mesaj!

Onunla birlikte pasta kesen ve birlikte fotoğraf da çektiren şarkıcı hesabından şu satırları yazdı:

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı 20 yaşına bastı! Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı’nın doğum gününde duygusal mesaj!

"Kızım 20 oldu, ne mutlu bana. Ayağımı sağlam basarsam 30'u da 40'ı da görür müyüm? Onu da Allah bilir artık. Mutlu yıllar kuzum Ayşe Nazlı…"

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı 20 yaşına bastı! Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı’nın doğum gününde duygusal mesaj!
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