Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı 20 yaşına bastı! Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı’nın doğum gününde duygusal mesaj!

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı yeni yaşını kutluyor. Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan Nilüfer Yumlu'dan doğum günü paylaşımı geldi. Nilüfer Yumlu kızı Ayşe Nazlı'nın 20. yaşını duygusal bir mesajla kutladı. İşte Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı ve şarkıcının beğeni toplayan paylaşımı...
Giriş Tarihi: 23.07.2020
09:36
Güncelleme Tarihi: 23.07.2020
09:52
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