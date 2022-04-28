Giriş Tarihi: 28.04.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 10:47

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'yı 4 aylıkken evlat edinmişti... 22 yaşındaki Ayşe Nazlı güzelliği ile büyüledi! Onu bir de şimdi görün

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde 22 yaşında güzeller güzeli bir genç kız. Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu son olarak İngiltere'de psikoloji okuyan kızı ile görüntülenmişti. Son yıllarda rap müziğin öne çıktığını belirten sanatçı, "Pop geride kaldı ama hiçbir zaman bitmez" demişti. İşte şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son hali...