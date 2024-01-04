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Haberler Galeri Nişantaşı bunu konuşuyor! Ünlü piyanist Fazıl Say duvarları yok ‘Say’mış!
Giriş Tarihi: 04.01.2024 06:31 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 09:16

Nişantaşı bunu konuşuyor! Ünlü piyanist Fazıl Say duvarları yok ‘Say’mış!

Nişantaşı, ünlü piyanist Fazıl Say'la ilgili bir iddiayla çalkalanıyor. Say, Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi'nde yan yana iki apartmanın bahçe katlarını satın alıp birleştirmiş ve tek daire yapmıştı. İddialara göre ünlü piyanist bu genişletme işlemleri sırasında aradaki perde duvarlarını yıktırdı. Herkesin depreme karşı binalarını güçlendirdiği bir dönemde Fazıl Say'ın, iki apartmanın duvarları yıktırması endişeye neden oldu. Evin bulunduğu Şişli Belediyesi'nden bu işlem için izin alınıp alınmadığı ya da ünlü piyanistin tadilatı, kurallara uygun yapıp yapmadığı merak konusu oldu.

BÜLENT CANKURT
Nişantaşı bunu konuşuyor! Ünlü piyanist Fazıl Say duvarları yok ‘Say’mış!

İstanbul Nişantaşı'nda oturan Fazıl Say, bir süre önce yan apartmandaki bahçe katını da satın aldı. İki daireyi birleştiren ünlü piyanistin, tadilat sırasında apartmanların arasındaki perde duvarı yıktırdığı iddia ediliyor.

Nişantaşı bunu konuşuyor! Ünlü piyanist Fazıl Say duvarları yok ‘Say’mış!

Hükümetimiz bir yandan ev sahipleri bir yandan İstanbul'da beklenen depreme karşı önlemler almak için çabalarken ünlü piyanistimiz Fazıl Say'ın bir skandala imza attığını öğrendim.

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Nişantaşı bunu konuşuyor! Ünlü piyanist Fazıl Say duvarları yok ‘Say’mış!

Say, Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi'nde, yan yana iki apartmanın bahçe katlarını satın alıp birleştirmiş ve tek daire yapmış.

Nişantaşı bunu konuşuyor! Ünlü piyanist Fazıl Say duvarları yok ‘Say’mış!

Bunu yaparken de aradaki perde duvarlarını yıktırmış! Anlayacağınız, iki apartmanın zemin kattaki birer perde duvarları eksik.

Nişantaşı bunu konuşuyor! Ünlü piyanist Fazıl Say duvarları yok ‘Say’mış!

İki apartmanın bahçe katları aynı hizada değil ama Fazıl Say ona da çözüm bulmuş ve içerden bir merdiven yaptırmış!

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