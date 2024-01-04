Giriş Tarihi: 04.01.2024 06:31
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
09:16
Nişantaşı bunu konuşuyor! Ünlü piyanist Fazıl Say duvarları yok ‘Say’mış!
Nişantaşı, ünlü piyanist Fazıl Say'la ilgili bir iddiayla çalkalanıyor. Say, Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi'nde yan yana iki apartmanın bahçe katlarını satın alıp birleştirmiş ve tek daire yapmıştı. İddialara göre ünlü piyanist bu genişletme işlemleri sırasında aradaki perde duvarlarını yıktırdı. Herkesin depreme karşı binalarını güçlendirdiği bir dönemde Fazıl Say'ın, iki apartmanın duvarları yıktırması endişeye neden oldu. Evin bulunduğu Şişli Belediyesi'nden bu işlem için izin alınıp alınmadığı ya da ünlü piyanistin tadilatı, kurallara uygun yapıp yapmadığı merak konusu oldu.